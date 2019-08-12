履勘君鴻前夕被控圖利 雄院遺憾業者影響輿情

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄君鴻酒店被法拍，高雄地院明天將履勘，業者今天率員至雄院抗議司法不公，並指控雄院事務官林怡成圖利等罪嫌；雄院則指，本案並無不法，並對業者意圖影響輿情表示遺憾。

君鴻酒店位於高雄地標85大樓內37樓至85樓、有590間客房。原業主積欠債務，酒店被債權人法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以約新台幣54.4億元得標，5月7日完成移轉登記，君鴻7月初歇業。雄院明天上午將前往君鴻酒店履勘，展開點交前置作業。

君鴻酒店董事長張慶輝上午率上百名員工及眷屬前往高雄地方法院前高舉「司法不公」、「圖利海霸王」、「要求暫停點交、讓君鴻600員工活下去」等抗議布條，並高喊「司法不公、圖利財團、賤賣君鴻、暫停點交」等口號。

張慶輝隨後至高雄地檢署按鈴控告雄院民事執行處事務官林怡成涉嫌偽造文書、圖利特定對象等罪嫌。

張慶輝表示，君鴻酒店絕對不是惡意倒閉，是遭司法迫害賤賣而犧牲，600名員工無辜「陪葬」。君鴻酒店被銀行授信達新台幣104億元，結果在司法各種不正當手段下竟以54億餘元低價拍賣給海霸王集團。他質疑這一轉手足讓海霸王獲得數十億元暴利，他後來閱卷發現若干疑似不法事證，懷疑雄院搞鬼強拍。

張慶輝指林怡成民國107年12月在拍賣公告加註「君鴻遭法拍業經最高檢察署禁止處分」，請投標人注意，此舉讓有意參與競標者卻步，果然前兩拍流標，第三拍僅一家海霸王集團旗下公司投標並僅以高於底價1萬元得標，與第一拍底價相比，獲取暴利30餘億元。

他又說，經他閱卷發現，最高檢察署早在106年2月24日就已回覆雄院，「本署不限制貴院將拍賣價金分配予抵押權人」，即法拍君鴻不需經最高檢察署同意就能解除禁止處分，林怡成明知卻刻意加註，不禁讓人合理懷疑刻意圖利特定財團。

張慶輝表示，林怡成在今年1月15日及1月18日分別收到君鴻律師提出兩件民事陳報狀，回文時竟把日期押在1月16日，目的在讓隔天1月17日可進行第一拍；雄院1月16日的內部公文竟能預見1月18日的陳報狀，這份未來公文涉嫌偽造文書。

他指君鴻拍賣程序涉及違法，已委託律師分別提告並聲請撤銷拍定程序，在最高法院尚未做成終極裁判前，期盼法院暫停點交，維護業者權益。

不過，雄院表示，本案債務人（君鴻酒店）就禁止處分的資產得否拍賣聲明異議，經台灣高等法院高雄分院106年9月4日裁定駁回確定。債務人迄今仍不服意圖以各種手段延滯合法執行程序，誠屬遺憾。

另對林怡成被控製作「未來公文」，雄院說，108年1月16日是林怡成製作該份爭議文件電腦自動引用的日期，林製作該文稿期間於今年1月21日調閱卷宗核對債務人聲請迴避理由後，於1月22日才完成文稿製作，從該份文件左上側蓋有「108年1月22日」戳章日期可得悉，雄院隔天才行文當事人，並非1月16日即已發文。

雄院表示，本件雄院2月13日已發布新聞稿澄清，但君鴻仍據以指控林怡成涉有偽造文書罪嫌，意圖影響輿情並損及司法信譽，實屬不妥。（編輯：翁翠萍）1080812