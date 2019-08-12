撿到卡猜出密碼盜領46萬 男判罰1萬加6月徒刑

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）新北市羅姓男子1月間撿到蔡女的提款卡，羅男竟猜到提款卡密碼成功盜領新台幣46萬餘元，法院審理後，判羅男1萬元罰金和6月徒刑，得易科罰金。

基隆地院判決書指出，32歲羅男今年1月間某日在新北市金山區金山國小附近人行道，撿到蔡女所有的金山地區農會提款卡等物品，羅男從1月14日凌晨3時許至1月19日凌晨近1時，分18次前往金山農會超市盜領共46萬1000元。

法院表示，羅男盜領時以頭戴安全帽或身著連帽帽T方式遮掩口鼻，將蔡女的提款卡插入自動提款機內，並輸入猜測的密碼，詐得款項除保留3萬元外，部分用來購買黃金項鍊、黃金戒指、手錶等物，和贈與父親數萬元，其餘則花用殆盡。

蔡女發現提款卡遺失，1月25日上午11時許前往農會補辦提款卡時，驚覺帳戶內款項遭人盜領，立刻向金山警分局報案，全案才揭露。

羅男在法院審理時坦承犯行，法官考量羅男不思循合法途徑謀財，侵占他人遺失物造成蔡女財產嚴重損害，且迄今未與蔡女達成和解，依侵占遺失物罪，處1萬元罰金，另依以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080812