台南女童虐死案 2人無期1人18年

台南1歲多女童108年1月驚傳遭虐死，涉案的未成年薛姓生母、生母的薛姓表姐夫婦及李姓男友人被逮。台南地方法院15日宣判，薛姓表姐和李男被判無期徒刑，褫奪公權終身；何姓表姐夫被判18年。中央社記者張榮祥台南攝 108年8月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南1歲多女童今年1月驚傳遭虐死，涉案的未成年薛姓生母、生母的薛姓表姐夫婦及李姓男友人被逮。台南地方法院今天宣判，薛姓表姐和李男被判無期徒刑，何姓表姐夫被判18年。

台南地院今天宣判這起女童虐死案，涉案3人全被押到法庭上聽判。至於未成年生母，由台南地院另案審理。

台南地院宣判，21歲薛慧昀（表姐）及28歲李嘉偉（友人）被判無期徒刑，褫奪公權終身；26歲何耿賢（表姐夫）被判18年。

到場聆聽判決的女童李姓祖母說，不管怎麼判，孫女都回不來了。

台南1歲7個月大女童1月15日晚上遭虐死，17歲未成年的薛姓生母、生母的21歲薛姓表姐及26歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人等4人被逮；台南地檢署訊後，生母被少年法庭收容，其他3人聲押獲准。

南檢3月偵結，除未成年薛姓生母移送少年法庭處理外，其他3人全被以殺人等罪起訴，請求從重量處無期徒刑。

這起虐童案引起社會高度關注，引爆眾怒，涉案人被逮後，各路鄉民包圍台南檢院，揚言教訓涉案人，逼使台南市警局部署大批警力戒備，甚至採用調虎離山計，才暗中送走涉案人。（編輯：黃世雅）1080815