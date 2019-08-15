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生母表姐謊稱嬰靈作祟 台南女童遭聯手虐死

最新更新：2019/08/15 12:42

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南1歲多女童遭虐死，台南地方法院今天判處涉案2人無期徒刑，1人18年，犯案動機也隨之曝光。原來是女童生母的表姐，謊稱生母曾墮胎的嬰靈作祟，女童才遭生母等人聯手虐死。

台南地院判決書指出，這名1歲6個月大的女童，和17歲未成年薛姓生母、生母的21歲表姐薛彗昀、26歲表姐夫何耿賢、28歲男性友人李嘉偉同住。

因薛姓生母曾墮胎，薛彗昀謊稱嬰靈附身在女童身上，還在臉書群組以化名告知生母等其他3人，宣稱女童晚上不能睡，每天只能吃1次，否則嬰靈會更壯大，危害眾人。

薛彗昀今年1月8日起謊稱，因嬰靈作亂導致車禍，為不讓嬰靈壯大，女童晚上不能睡，每天只能吃1次。生母等4人開始輪流阻止女童入睡，一看到女童出現睡意或入眠，就用指甲捏肉、掌打、或手持「不求人」、「愛的小手」等物，毆打只包著尿褲、未穿衣物的女嬰手、腳及屁股，每日僅餵食女童1次180cc的奶粉。

女童遭生母等4人凌虐，身體多處瘀血、瘀青，營養狀況逐漸惡化，李嘉偉及何耿賢為阻止女童入睡，更抱起來摔到鋪設棉被的床板上，生母也曾將女童關在狗籠內，和幼犬共處。

女童遭虐，全身遍滿瘀血、瘀青，左腦頂部蜘蛛膜下也出血，營養狀況更接近臨界線。

1月15日凌晨，生母鞭打女童阻止入睡，李嘉偉還用「愛的小手」等物，暴打女童胸、腹及背部等身體部位，連續3小時，造成女童胸部、背部長條狀瘀血瘀青，薛彗昀、何耿賢再接手毆打，直到清晨6時許才罷手。

15日下午5時許，生母等4人發現女童體溫下降，眼睛翻吊，生命跡象極為微弱，仍視若無睹，出門變賣薛彗昀的手機，再前往KTV唱歌。但女童因30多小時未進食，又有大面積瘀傷，造成中央血管（主動脈）血液貯積在周邊組織中，引發低容積性休克死亡。

生母等4人確認女童死亡後，討論如何卸責，直到15日晚上9時許，才由李嘉偉駕車，由生母將女童帶到台南市中西區民生路郭綜合醫院急診室求救，但女童當晚不治死亡，全案才曝光。（編輯：黃世雅）1080815

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