火燒島30天內2次大火 焚毀超過2萬平方公尺

台東綠島15日中午發生林地火警，位於公館村旁的防風林不明原因起火，火勢猛烈、濃煙蔽天，消防隊緊急出動灌救，但因水源不足，火勢難以控制。（魏溢宏提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月15日

（中央社記者盧太城台東縣15日電）綠島7月發生牛頭山大火，燒毀7000平方公尺林地；今天附近再度發生大火，燒毀雜林超過2萬平方公尺，黑鷹直升機來回不停從空中灌水滅火，入夜後尚未完全撲滅。

有火燒島之稱的綠島，7月23日在牛頭山發生大火燒毀7000平方公尺林地，當地民眾形容「全牛烤了半熟」。

今天中午12時許，綠島公館村白沙尾32號大白沙民宿旁的防風林又發生火警，報案人稱海邊的防風林燒起來，火勢很大。

台東縣消防局綠島分隊立即總動員水車、消防車和4名消防人員前往搶救，但因燃燒防風林火勢擴大，加上附近水源不足，救災相當困難，指揮中心除緊急向民航局綠島機場消防站請求支援外，更向空勤總隊申請派遣直升機協助滅火。

空勤總隊派遣台東、花蓮各一架黑鷹直升機加入搶救行列，以水袋從台東活水湖裝水前往綠島滅火，來回數次，阻止火勢燒向村莊。

當地民眾說，這次火警地點相當靠近溫泉聚落，火災煙霧瀰漫到環島公路，導致視線不佳，一度影響溫泉居民和遊客進出村落的安全，當地居民魏溢宏更於當地社群網頁就是愛綠島，提醒用路人若要經過溫泉務必繞路，避免危險。

魏溢宏表示，感謝辛苦的消防員投入救災，擔心這次火警會對地方生態樣貌有所影響，火勢入夜後還在延燒，希望能夠早日撲滅，結束這場災難。

台東縣消防局截至傍晚6時尚未完全撲滅，所幸未傳出人員傷亡，評估火災延燒面積超過2萬平方公尺，面積約是之前牛頭山火災的3倍之多。（編輯：林沂鋒）1080815

台東綠島公館村一處防風林15日中午傳出火警，但因火勢擴大加上附近水源不足，救災困難，消防隊並向空勤總隊申請黑鷹直升機支援救火，只見直升機來回不停從空中灌水，但直至入夜火勢尚未撲滅。中央社記者盧太城台東攝 108年8月15日

台東綠島7月間才發生牛頭山大火，15日位於公館村旁的一處防風林再傳火警，火勢猛烈，消防局請求空勤總隊派遣直升機從空中灌救，入夜後仍未完全撲滅火勢。中央社記者盧太城台東攝 108年8月15日