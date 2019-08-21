韓國瑜維安升級 隨扈加配車底檢視器

高雄市韓國瑜自爆座車被加裝追蹤器引起嘩然，市警局保安科21日提供兩支「車底檢視器」給隨扈警察，以排除被裝設追蹤器等有疑慮設備。（高雄市警察局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市長韓國瑜自爆座車被加裝追蹤器引起嘩然，高雄市警方今天提供兩支「車底檢視器」給隨扈警察，並要求啟動車輛前做必要的檢視。

韓國瑜自爆「座車被裝追蹤器，質疑遭國家機器監控」一事受到議論，事發後市府未針對追蹤器安裝處做說明，也說目前沒有提告的打算；不過座車維安出現漏洞，讓隨扈警察受到質疑。

高雄市長韓國瑜自爆座車被加裝追蹤器引起嘩然，為確保市長座車安全，市警局保安科21日提供兩支「車底檢視器」給隨扈警察，做為市長座車的必要配備。（高雄市警察局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月21日

為確保市長座車安全，市警局保安科今天提供兩支「車底檢視器」給隨扈警察，做為市長座車的必要配備。

保安科官員指出，車底檢視器多用於總統級維安，基於必要，已將器材交給隨扈警察，以排除被裝設追蹤器等有疑慮設備。

韓國瑜座車被爆裝設追蹤器後，負責管理市長座車的市府行政暨國際處也被疑失職，副處長蔡淑貞告訴中央社記者，已派員了解汽車保養紀錄，到記者截稿之前，行國處尚無調查結果。（編輯：謝雅竹）1080821