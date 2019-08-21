2詐嫌駕車逃跑撞傷女騎士 台中警開4槍制伏

台中市警察局第六分局21日下午跟監詐欺嫌疑人的車輛時，嫌犯可能發現遭人跟監，逃逸過程中撞及一輛機車，造成女騎士輕傷，警方朝嫌犯車輛開出4槍，破窗將2名嫌疑人壓制在地帶回偵訊。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局第六分局今天下午4時多跟監詐欺嫌疑人座車時，2名詐嫌疑為擺脫警車時撞及一輛機車，致女騎士輕傷，警方朝嫌犯車輛開出4槍，將2名嫌疑人壓制在地帶回偵訊。

警方指出，警方持拘票跟監詐欺嫌疑人的車輛，下午4時多到台中市西區五權路近民權路口時，嫌犯可能發現遭人跟監，在逃逸過程中撞及一輛機車，造成機車女騎士輕傷。

警方表示，由於下班車潮即將湧現，擔心波及更多車輛，警方於是朝嫌犯車輛開出4槍，嫌犯座車疑被擊中輪胎，警方隨即下車破窗將2名嫌犯抓出車外，壓制在地，帶回派出所偵訊。

由於案發地點就在民進黨台中市議員江肇國服務處門前，案發後，江肇國形容現場有如「電影場景真實上演！」他表示，下午4時多，服務處門前警匪追逐，4聲槍響，破窗抓了2名嫌犯，左鄰右舍都嚇壞了，他也向警方說聲「警察辛苦了」。（編輯：謝雅竹）1080821