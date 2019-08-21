更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

2詐嫌駕車逃跑撞傷女騎士 台中警開4槍制伏

最新更新：2019/08/21 20:31
台中市警察局第六分局21日下午跟監詐欺嫌疑人的車輛時，嫌犯可能發現遭人跟監，逃逸過程中撞及一輛機車，造成女騎士輕傷，警方朝嫌犯車輛開出4槍，破窗將2名嫌疑人壓制在地帶回偵訊。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月21日
台中市警察局第六分局21日下午跟監詐欺嫌疑人的車輛時，嫌犯可能發現遭人跟監，逃逸過程中撞及一輛機車，造成女騎士輕傷，警方朝嫌犯車輛開出4槍，破窗將2名嫌疑人壓制在地帶回偵訊。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局第六分局今天下午4時多跟監詐欺嫌疑人座車時，2名詐嫌疑為擺脫警車時撞及一輛機車，致女騎士輕傷，警方朝嫌犯車輛開出4槍，將2名嫌疑人壓制在地帶回偵訊。

警方指出，警方持拘票跟監詐欺嫌疑人的車輛，下午4時多到台中市西區五權路近民權路口時，嫌犯可能發現遭人跟監，在逃逸過程中撞及一輛機車，造成機車女騎士輕傷。

警方表示，由於下班車潮即將湧現，擔心波及更多車輛，警方於是朝嫌犯車輛開出4槍，嫌犯座車疑被擊中輪胎，警方隨即下車破窗將2名嫌犯抓出車外，壓制在地，帶回派出所偵訊。

由於案發地點就在民進黨台中市議員江肇國服務處門前，案發後，江肇國形容現場有如「電影場景真實上演！」他表示，下午4時多，服務處門前警匪追逐，4聲槍響，破窗抓了2名嫌犯，左鄰右舍都嚇壞了，他也向警方說聲「警察辛苦了」。（編輯：謝雅竹）1080821

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報