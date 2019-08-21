警開槍抓毒販竟認錯人 刑事局協調尋求諒解

（中央社記者黃麗芸台北21日電）刑事局日前到新北市林口區執行非法集團跨境運毒查緝，但有無辜民眾稱警方逮人卻認錯車還開槍，事後也未聞問；刑事局今晚說，因雙方聯繫未果，將持續協調尋求諒解。

聯合報報導，刑事局國際科於12日凌晨到新北市林口區追查桃園機場跨國毒品走私案，卻錯認無辜路過民眾車輛為毒犯駕車，當街攔車開槍，還將人拖下車壓制踹打，2名當事人及其父母今天向媒體投訴，警方事後態度消極，已求助律師盼還公道。

刑事局今晚表示，為偵辦峯哥集團跨境運輸毒品一案，國際科偕同台北市警察局中山、松山分局共組專案小組實施第三波查緝行動，並於12日凌晨3時45分於新北市林口區文化北路一帶執行追查上游主嫌勤務。

當主嫌現身接貨現場時，刑事局說，警方當下發現有2輛可疑汽車緊接行駛，在進行攔停車輛時，其中一輛加速急駛離開現場，警方當下研判有可能是其他共犯駕駛，經表明身分攔停未果後，便以偵防車阻擋對方去向並發生碰撞。

緊接著，專案小組成員、中山分局員警對空鳴槍2發，並對可疑車輛左後輪開槍1發，以制止其駛離現場，並要求車上人員下車並以強制力控制其行動。

刑事局說，經查明對方身分並釐清與本案無關後，便向他們說明原因，並由交通分隊受理車禍事故現場處理和記錄，也告知將辦理損害賠償事宜。

刑事局表示，事後專案小組中山分局洪姓巡佐和當事人聯繫，致電3次、傳訊息4次，但對方均未回應，以致於無法進行協調，對於執勤造成民眾身體及財產損傷一事，警方深表遺憾、抱歉，後續將繼續協調，以尋求諒解及和解。（編輯：方沛清）1080821