新北檢聯繫平台共享資源 加強犯罪被害人保護

新北地檢署檢察長朱兆民（右2）22日與台灣更生保護會新北分會主委曾瀚霖（中）等人，一同說明雙方合作打造的「犯罪被害人保護業務聯繫平台」，盼透過整合網絡資源提供多方面支援，加強落實保護犯罪被害人。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年8月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北地檢署檢察長朱兆民今天表示，更生人與犯罪被害人需要身心靈的照顧，透過與新北市府的聯繫平台共享資源，可強化社會安全網，讓法律扶助、民生資源的分享，更迅速多元。

新北地檢署檢察長朱兆民與犯罪被害人保護協會新北分會主委蔡鴻儒、更生保護會新北分會主委曾瀚霖、佛教懷仁慈善基金會宗道法師，今天一起舉行記者會，說明「犯罪被害人保護業務聯繫平台」的資源網絡整合與支援。

朱兆民說，被害人的需求包含經濟、就業、就學，身心靈的健康需求，中央部會推動社會安全網，落實「加強犯罪被害人保護方案」。新北檢與市府社會局合作聯繫平台，運用實物銀行各項社會資源和網路，提供犯罪被害人與更生人緊急救援和安全保護，以重建生活。

朱兆民說，實務上約6成受害者是車禍造成，曾有三重市民下班途中騎機車車禍，造成下半身癱瘓，生活無法自理，加害人卻肇事逃逸。

因案家無法申請低收入戶等資格，家庭重擔落在太太身上，家中還有兩名就讀國小二年級的雙胞胎子女，犯罪被害人保護協會獲悉後，給予法律協助訴訟。

佛教懷仁慈善基金會宗道法師捐贈白米、麵條、罐頭等民生物資提供實物銀行，幫助犯罪被害人與更生人。他說，利益眾生的事應無分別心，隨喜自在。

新北市副市長謝政達頒發感謝狀給宗道法師，也感謝新北地檢署和犯保協會及更生保護會，一起服務受害者或更生人。（編輯：李錫璋）1080822