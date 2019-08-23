颱風白鹿近逼 中央災害應變中心開設因應

（中央社記者劉建邦台北23日電）颱風白鹿朝台灣逼近，中央災害應變中心今天上午8時成立，並預估颱風24日最靠近台灣，可能導致東半部及南部發生大雨或豪雨，各地方政府及民眾應提早進行防災整備作業。

輕度颱風白鹿持續朝台灣接近，中央氣象局已在上午5時30分發布海上颱風警報，預計下午發布陸上颱風警報。內政部上午8時成立中央災害應變中心，各單位已進駐準備防颱作為。

中央災變中心表示，氣象局應持續監控颱風動態，與各地防災單位保持聯繫，並利用多元管道提供民眾警特報訊息及天氣概況，相關工作會報情資務必轉達給地方政府。

中央災變中心指出，針對空運、陸運、海運及鐵路運輸應先做好配套措施，離島地區航線若停駛，加強宣導讓民眾提早因應，容易致災公路段也要預先做好備援疏運方案。

中央災變中心表示，氣象情資分析，東半部及南部24日可能發生局部大雨或豪雨，相關單位應督促地方政府提早針對下水道清疏、注意設置水利設施整備等防災措施；外海作業漁船應提早進港避風，注意海上作業漁船人員安全。

中央災變中心指出，颱風襲台期間適逢假日，針對觀光風景區已入山登山民眾應加強宣導提早下山；且北部、東北部及恆春半島等沿海地區容易有長浪，民眾應避免在颱風襲台期間前往海邊戲水。

中央災變中心呼籲，民眾可先加強廣告招牌、懸掛物、盆栽、門窗、屋頂水塔的固定措施，住山區的民眾請配合地方政府進行預防性疏散撤離。（編輯：陳清芳）1080823