更多編輯台推薦新聞：
防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低
早報

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了
文化

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
颱風白鹿來襲
颱風白鹿朝台灣逼近，中央氣象局23日清晨5時30分發布海上颱風警報，預料下午發布陸警。氣象局表示，颱風警戒區域為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，將對東半部及南部地區影響較大。
颱風白鹿來襲
新聞專題
颱風白鹿來襲8/13

颱風白鹿近逼 中央災害應變中心開設因應

最新更新：2019/08/23 12:38

（中央社記者劉建邦台北23日電）颱風白鹿朝台灣逼近，中央災害應變中心今天上午8時成立，並預估颱風24日最靠近台灣，可能導致東半部及南部發生大雨或豪雨，各地方政府及民眾應提早進行防災整備作業。

輕度颱風白鹿持續朝台灣接近，中央氣象局已在上午5時30分發布海上颱風警報，預計下午發布陸上颱風警報。內政部上午8時成立中央災害應變中心，各單位已進駐準備防颱作為。

中央災變中心表示，氣象局應持續監控颱風動態，與各地防災單位保持聯繫，並利用多元管道提供民眾警特報訊息及天氣概況，相關工作會報情資務必轉達給地方政府。

中央災變中心指出，針對空運、陸運、海運及鐵路運輸應先做好配套措施，離島地區航線若停駛，加強宣導讓民眾提早因應，容易致災公路段也要預先做好備援疏運方案。

中央災變中心表示，氣象情資分析，東半部及南部24日可能發生局部大雨或豪雨，相關單位應督促地方政府提早針對下水道清疏、注意設置水利設施整備等防災措施；外海作業漁船應提早進港避風，注意海上作業漁船人員安全。

中央災變中心指出，颱風襲台期間適逢假日，針對觀光風景區已入山登山民眾應加強宣導提早下山；且北部、東北部及恆春半島等沿海地區容易有長浪，民眾應避免在颱風襲台期間前往海邊戲水。

中央災變中心呼籲，民眾可先加強廣告招牌、懸掛物、盆栽、門窗、屋頂水塔的固定措施，住山區的民眾請配合地方政府進行預防性疏散撤離。（編輯：陳清芳）1080823

延伸閱讀
颱風白鹿逼近 23日下午2時30分發陸警
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報