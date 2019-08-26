私菸案移審 台北地院法官楊世賢中籤審案

台北地檢署偵辦私菸案，23日起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，吳、張在押，26日移審，台北地院下午由庭長江俊彥（左）進行公開抽籤，由法官楊世賢中籤，將於閱卷後，針對在押的吳、張訊問，決定是否續行羈押。中央社記者劉世怡攝 108年8月26日

（中央社記者劉世怡台北26日電）北檢偵辦私菸案23日起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，吳、張在押，今天移審，北院公開抽籤，由法官楊世賢中籤，將於閱卷後，針對在押的吳、張訊問，決定是否續行羈押。

台北地院今天下午由庭長江俊彥進行公開抽籤，由法官楊世賢中籤，邱瓊瑩任審判長，李陸華為陪席法官，三人共組合議庭審理案件。

台北地檢署起訴指出，總統出訪前，華航空品處組長黃川禎提供免稅菸品訂購單給總統府侍衛室吳宗憲，由吳宗憲發放給總統府侍衛室各單位人員預訂，預購數量9200條。吳宗憲收取款項後，預繳匯款到玉山銀行，以利機上刷卡。

華航空品處協理于堯以及總統府侍衛室少校邱彰信明知免稅菸品預購數量已超過總統專機載運數量，以及超過專機乘客人數可以合法攜帶入境的免稅菸品數量，仍指示及同意黃川禎採取機邊交貨。黃川禎負責與華航公司各部門協調，安排預購菸品不上機而於機邊交貨，利用禮遇通關免驗放行。

檢方查出，吳宗憲依照總統府侍衛室出勤人數、載運行李、裝備數量加上預購菸品數量，預估返國當日約需5輛貨車，除總統府侍衛室有一輛貨車，於出訪前聯繫總統府交通科借用2輛公用貨車，另向國安局調度2輛公用貨車。

專機返國當天，張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛等8人將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣587萬3984元。

台北地檢署23日偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴吳宗憲等13人。（編輯：張銘坤）1080826