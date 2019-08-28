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刑事局偵破愷他命工廠 逮癌末製毒師

最新更新：2019/08/28 16:16
刑事局28日召開破案記者會，宣布偵破藏匿新北市山區的愷他命毒品工廠案，起獲80多公斤成品和半成品。中央社記者黃麗芸攝　108年8月28日
刑事局28日召開破案記者會，宣布偵破藏匿新北市山區的愷他命毒品工廠案，起獲80多公斤成品和半成品。中央社記者黃麗芸攝　108年8月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）刑事局昨天偵破藏匿新北市山區的愷他命毒品工廠案，起獲80多公斤成品和半成品，並逮捕金主劉男等5名犯嫌，其中36歲賴姓製毒師4月還遠赴馬來西亞學習製毒技術。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，日前接獲線報指57歲劉男等人涉嫌製毒，隨即報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組歷經1年多偵辦蒐證，發現毒品工廠位處新北市三芝區的深山裡，僅能透過一條羊腸小徑出入，26日見時機成熟便執行拘提搜索行動，於犯嫌所承租的透天厝1樓發現陳設各種化學藥劑、原料、製毒設備、愷他命成品和半成品80.38公斤。

進一步追查發現，犯嫌另在桃園市八德區承租一處廠房，作為放置製毒原料及製毒工具，有意作為另起爐照灶之處，專案小組立即封鎖現場，並派遣鑑識人員鑑驗採證。

經刑事局鑑識人員檢視、蒐證，並逐一採集結晶體及各類液體樣本，初步鑑驗確認為製造第三級毒品愷他命。

現場共計查獲279桶乙醇、甲苯及乙酸乙酯，以及活性碳、鹽酸、氫氧化鈉和加熱設備等相關工具，還有毒品半成品約80公斤、愷他命毛重約380公克等贓證物。

根據調查了解，57歲劉男和69歲林男為此案金主，41歲何男負責倉管，並於近日以新台幣100萬元報酬聘請賴男擔任製毒師，癌末的他今年4月遠赴馬來西亞學習製毒技術，隨後轉至柬埔寨後返台製毒，27歲陳男為其助手。

全案27日將劉男等5嫌依違反毒品危害防制條例解送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080828

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