女大生八通關墜谷 黑鷹直升機載搜救隊馳援

一名女大學生隨隊縱走中央山脈南二段，28日行經八通關古道指標9.8公里處墜谷，搜救隊（圖）搭直升機到觀高停機坪，再步行到事故地點救援女大生。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年8月28日

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）一名女大學生隨隊縱走中央山脈南二段，今天行經八通關古道指標9.8公里處墜谷，搜救隊搭直升機到觀高停機坪，再步行到事故地點救援女大生，搜救任務截至傍晚5時仍進行中。

南投縣政府消防局上午11時39分接獲玉山國家公園管理處轉報，一支6人登山隊今天從南投縣信義鄉東埔入山縱走中央山脈南二段，預計9月3日到4日從花蓮下山，隊伍今天行經八通關古道指標9.8公里處，一名住新北市的20歲趙姓女大學生墜落20公尺，卡在山壁。

趙女因摔傷疑導致手部骨折、頭部擦傷，無力自己爬上步道，隊員見狀趕緊報案，玉山國家公園管理處、南投縣消防局組織9人搜救隊，並協請空軍救護隊支援派遣黑鷹直升機載運入山，隊員下午在同富國中搭機飛抵觀高停機坪，再往回程走到事故地點救援，搜救任務截至傍晚5時仍進行中。（編輯：翁翠萍）1080828