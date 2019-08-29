球具代理商欠健保費 高爾夫球具遭查扣拍賣

台北市一家球具代理公司因積欠百萬元健保費，遭法務部行政執行署台北分署查扣2組高爾夫球具組，將於9月3日的拍賣會上公開拍賣。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 108年8月29日

（中央社記者蕭博文台北29日電）台北市一家球具代理公司積欠百萬元健保費，行政執行署台北分署查扣2組高爾夫球具組，將於9月3日的拍賣會上公開拍賣，每組底價新台幣7萬3000元。

積欠健保費的球具代理公司以代理日本高級高爾夫球具為主要業務，因積欠健保費遭移送台北分署執行。執行人員已先行查扣知名品牌AKIRA GOLF及RYOMA GOLF的球具組各1組，將於聯合拍賣會上首度拍賣。

台北分署表示，動產及不動產聯合拍賣會將於9月3日下午3時舉行，拍賣標的包括高爾夫球具、女童泳裝、童裝、名牌太陽眼鏡、碧璽寶石，及進口手提包、各類玉器、珊瑚、珍珠等飾品。

不動產部分，台北分署將拍賣文山區羅斯福路5段的華廈及萬華區西園路的公寓，皆為低總價且拍定後點交的熱門物件，另有文山區興隆段2000餘坪住宅用地將進行拍賣，適合有投資開發計畫的民眾標購。

台北分署表示，不動產拍賣標的還包括坐落台北市大安區、中山區、中正區、信義區、松山區、萬華區、文山區及新北市新店區的多筆土地及建物，皆屬投資置產兩相宜的物件。（編輯：方沛清）1080829