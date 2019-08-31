嘉義警匪對峙起出大批槍彈 犯嫌為了報仇

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）通緝犯陳志明昨天在嘉義縣租屋處涉嫌開槍丟爆裂物、挾持人質，與警對峙，經友人勸說，陳志明棄械投降；檢警說，現場查獲大批槍彈，陳嫌主要為了找仇家報仇，還好及時查獲。

嘉義縣民雄鄉建國路2段一處租屋民宅昨天傳出多聲槍響，轄區民雄分局員警到場警戒，犯嫌還不斷從3樓投擲爆裂物品，引起住戶恐慌，警方便陸續調派保安隊霹靂小組、刑事局幹員南下支援、圍捕，雙方對峙時，犯嫌還一度挾持1樓承租戶，所幸他趁機逃出。

嘉義地檢署檢察官姜智仁昨天到場指揮，他今天表示，陳嫌是以人頭承租，已居住1年多，後來據報嫌疑人可能為槍砲通緝犯陳志明，持照片給逃脫的人質查看，發現就是犯下數起槍擊案的陳志明，因他擁槍自重，警方不敢大意。

直到昨天上午11時30分，雙方已對峙3小時，檢方與警方討論後認為，若繼續拖下去，現場恐會失控，便淨空附近住戶，準備強勢攻堅，後來，嘉義地方聞人陳盈達接到與陳嫌共同友人通知，陳嫌希望見到陳盈達。

陳盈達到場先以擴音器勸說，陳嫌態度有軟化，陳盈達後來與刑事小隊長張永龍進入屋內規勸，陳嫌才交出第一批槍彈，刑事局中打分隊長許忠彥長期追捕陳嫌，他也到場勸說，又交出第二批槍彈，初步清查共起出長短槍共13把、子彈178顆、爆裂物8個、彈夾34個。

姜智仁當時一度不讓陳盈達等人入屋勸說，害怕成為人質，後來，陳盈達等人保證可以勸導陳嫌投降，才會讓他們進入，事後，現場查扣大批的槍彈，檢警都嚇了一跳。

檢警表示，陳嫌自許是道上「大尾」的角色，對於犯下的案件都坦承，槍彈是他從菲律賓走私進來，購買槍彈的金錢，都是他躲藏菲律賓1年「打工」賺得，他會擁有大批槍彈，主要是為了尋找彰化的仇家報仇，還好及時被檢警查獲。

檢警指出，後續會進一步追查槍彈的來源，以及槍彈走私的管道，並調查陳嫌躲藏期間，他的金錢資助來源。（編輯：方沛清）1080831