打劫輾米廠搶六合彩組頭 男子判刑12年

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）男子陳深標、柯振昌以及蔡志宏等人，涉嫌先後持手槍電擊棒，前往台中市1間輾米廠搶劫，得手30多萬元後逃逸，又搶劫1名六合彩組頭未遂，蔡男被判徒刑12年。

除了蔡男因強盜等罪被判有期徒刑12年，陳男也被判有期徒刑7年，柯男也被判有期徒刑7年6個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年8月，蔡男開車載柯男前往台中市1間輾米工廠，蔡男和柯男手持改造手槍和電擊棒，進入工廠辦公室，要求工廠陳姓負責人把辦公室內的保險箱打開交出現鈔，但陳姓負責人無意就範，蔡男拿電擊棒電擊陳姓負責人，搶走陳姓負責人和他太太的包包，得手新台幣36萬多元後逃逸。

除了行搶輾米工廠外，去年9月，蔡男從友人處得知鹿港鎮有1名六合彩組頭林男，可索取財物，蔡男和柯男駕駛偷來的轎車，前往林男鹿港鎮住處外等候，蔡男、陳男看見林男走出住處抽菸，蔡男拿槍抵住林男的腰際，要求林男交出金錢，但林男抵抗，與蔡男等人發生拉扯，蔡男和柯男趁亂逃逸。

蔡男、柯男和陳男遭警方逮捕，彰化地方法院審理此案，針對行搶輾米工廠部分，蔡男和柯男坦承行搶，但辯稱是不小心按到電擊棒才會電擊工廠負責人，2人無意傷人，而且工廠內沒有那麼多的錢；至於搶劫六合彩組頭部分，蔡男和陳男則解釋當初只跟對方說要喬事情，沒有提到搶劫。

不過地院法官根據證人證詞以及現場跡證，認為蔡男、柯男和陳男3人說詞不可採，依加重強盜等罪，判處蔡男有期徒刑12年，柯男有期徒刑7年6個月，陳男有期徒刑7年，全案仍可上訴。（編輯：林沂鋒）1080903