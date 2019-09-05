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台東2毒品走私案偵結 共起訴16人

最新更新：2019/09/05 12:16
台東地檢署偵辦2宗毒品走私案，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，經過近4個月偵辦，5日偵結。中央社記者盧太城台東攝　108年9月5日
台東地檢署偵辦2宗毒品走私案，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，經過近4個月偵辦，5日偵結。中央社記者盧太城台東攝　108年9月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東地檢署偵辦2宗毒品走私案，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，經過近4個月偵辦，今天共偵結起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘。

台東縣關山分局數個月前接獲線報，毒梟涉嫌將蘭嶼當作中繼站走私安毒，警方報請台東地檢署偵辦，包括警方、海巡、刑事局組成專案小組。

今年5月9日台東地檢署指揮警方及海巡署偵辦毒品走私，先查獲海釣船藍悅號在蘭嶼外海走私安非他命約近900公斤，隔天再查獲宜蘭頭城漁船金海銘號涉嫌走私K他命600公斤，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，可供650萬人次使用。

台東地檢署今天召開記者會宣布偵結2案，共起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘；警方表示，這些毒品市價超過新台幣45億元。（編輯：張芷瑄）1080905

台東地檢署5日召開記者會宣布2宗毒品走私案偵結，共起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘；警方表示，這些毒品市價超過新台幣45億元。中央社記者盧太城台東攝　108年9月5日
台東地檢署5日召開記者會宣布2宗毒品走私案偵結，共起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘；警方表示，這些毒品市價超過新台幣45億元。中央社記者盧太城台東攝　108年9月5日
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