台東2毒品走私案偵結 共起訴16人

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東地檢署偵辦2宗毒品走私案，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，經過近4個月偵辦，今天共偵結起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘。

台東縣關山分局數個月前接獲線報，毒梟涉嫌將蘭嶼當作中繼站走私安毒，警方報請台東地檢署偵辦，包括警方、海巡、刑事局組成專案小組。

今年5月9日台東地檢署指揮警方及海巡署偵辦毒品走私，先查獲海釣船藍悅號在蘭嶼外海走私安非他命約近900公斤，隔天再查獲宜蘭頭城漁船金海銘號涉嫌走私K他命600公斤，共查扣毒品達1500公斤來自柬埔寨，可供650萬人次使用。

台東地檢署今天召開記者會宣布偵結2案，共起訴16人，包括前2線2星警官李哲銘；警方表示，這些毒品市價超過新台幣45億元。（編輯：張芷瑄）1080905