台東破獲1500公斤毒品 可供650萬人次施用

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東地檢署偵辦近1500公斤毒品走私案，今偵結將前2線2星警官李哲銘等16人提起公訴。檢方表示，毒品市價超過40億元，可供650萬人次施用，如流入市面將造成莫大危害。

台東縣警察局關山分局、台東分局數月前接獲情資，毒梟將從柬埔賽走私毒品以蘭嶼為中繼站，從台東富岡漁港上岸。

台東地檢署檢察長張曉雯指示主任檢察官連思藩、黃榮德和檢察官邱亦麟，會同台東縣警察局、海巡署、刑事局組成聯合專案小組。

5月9日藍悅號海釣船前往蘭嶼外海接駁毒品，準備將毒品從蘭嶼龍門碼頭運送到台東時，遭警方會同海巡人員攔截，起出重829.44公斤安非他命。

專案人員比對藍悅號航跡時，發現不久前，金海銘漁船也航行過同樣路線，然後進入富岡港，台東縣警察局刑警大隊和台東分局偵查隊，於5月10日搜索金海銘號起出627.9公斤重愷他命。

專案小組深入追查，前蘭嶼派出所所長李哲銘，擔任牽線人，接洽藍悅號和毒梟接頭；另外，金海銘和藍悅號分屬不同走私案。

專案小組經過近4個月的偵辦，今天召開記者會宣布偵結，藍悅號走私案起訴包括李哲銘等11人，金海銘號漁船走私案起訴林姓船主等5人。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，藍悅號部分，因李姓前警官投資失利，找上同樣缺錢的藍悅號鄭姓船長，要利用藍悅號走私毒品，2人透過李姓中間人和走私毒品集團接頭，走私毒品集團告知鄭姓船長，於5月9日前往蘭嶼外海與來自柬埔賽的母船接洽，搬運829.44公斤安非他命。

當藍悅號要返回接近小蘭嶼時，專案小組會同海巡查緝艇前往攔截。在台灣等著接貨的走私集團成員和李哲銘接獲消息後，展開逃亡。

黃榮德表示，李姓警官夥同另1名李姓毒梟從新北市萬里區的漁港偷渡離開台灣，準備前往大陸，但因途中李姓男子身體不適，漁船返回台灣，後來李姓警官自知難逃，打消偷渡念頭，並主動投案。

專案小組經過近4個月偵辦，總計逮捕包括2名張姓金主、及李哲銘等11人，提起公訴。

另外，負責聯絡毒品來源和接洽上游提供毒品的陳姓、張姓核心人物尚未到案。

另外，金海銘號漁船走私部分，黃榮德表示，因林姓船主缺錢，透過郭姓、洪姓男子認識廖姓毒梟，共謀走私愷他命，接著雇請朱男當船長，於5月初前往泰國接貨，627公斤的愷他命。

這批毒品原要運往中國廈門，但因林姓船主、朱姓船長和廖姓毒梟對報酬談不攏，朱姓船長於5月9日憤而將船開回台東富岡港，不巧因航跡和藍悅號相似，被藍悅號專案誤認為是藍悅號走私的母船，意外登船查獲毒品，總計5名涉案人員提起公訴。

黃榮德表示，2案合計查獲毒品將近1500公斤，市價超過新台幣40億元，數量甚鉅，亟為罕見，若流入市面恐供650萬人次施用，嚴重危害國民身心，為宣示政府打擊毒品之決心，2案被告，其中李姓前警官具體求刑有期徒刑12年，其餘具體求刑有期徒刑13年至7年不等，並請併科高額罰金。

今天記者會，法務部常務次長張斗輝親臨嘉勉，致贈慰勞品由承辦檢察官邱亦麟代表接受，台灣高等檢察署檢察長王添盛也贈慰勞品由關山分分局長潘仕能、台東查緝隊隊長許宏銘代表接受。

張斗輝表示，台東地檢署偵案這次毒品案，從剛開始的掌握線索，接著以科學方法辦案，向上溯源，成功追緝共犯，是一個相當成功的範例，希望日後各地緝毒能以台東地檢署為範例。（編輯：林沂鋒）1080905