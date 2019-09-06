侮辱員警挨告 法院判男拘役確定

（中央社記者劉世怡台北6日電）北巿丁姓男子不滿員警處理違規停車態度，赴警局對員警說，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」等語。高院日前依侮辱公務員罪，判拘役40日，得易科罰金新台幣4萬元確定。

判決指出，丁男於民國107年10月3日下午3時許，因不滿北市警興隆派出所黎姓員警處理當天上午違規停車的態度，而前往派出所陳情，並對黎姓員警以輕蔑語氣說：「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」等語，之後遭其他員警當場逮捕。台北地檢署對丁男提起公訴。

法院開庭期間，丁男否認有侮辱公務員犯行，強調他當天前往派出所，是為了向派出所所長等人陳情，且他的語意是指自己的腳受傷，傷口硬起來的意思，這應屬言論自由，可受公評。

黎姓員警則說，丁男這樣說，是指他看到女生「那個」，下面就硬起來，也一直指涉他與女當事人有不尋常關係，這會影響同事對他印象。

一審法院勘驗派出所現場監視器、密錄器錄影檔，丁男當時以手指著黎姓員警，向其他員警表示：「他早上來處理我的案子跟女生貼很近耶」、「他故意跟女生貼很近，幫她講話啊」等語；又再次手指著黎姓員警說，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」；其他員警質疑丁男怎麼這麼說時，丁男又稱：「我下面腳硬起來不行喔」。

一審法院審酌丁男言論影射黎姓員警對女性具性方面聯想，確實侮辱等情節，不但使黎姓員警名譽受損，更無助事情解決，還侵害警察機關執行職務的嚴正性，且犯後仍矢口否認犯行、毫無悔意，依侮辱公務員罪判拘役40日，得易科罰金4萬元。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1080906