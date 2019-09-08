疑疲勞駕駛 機車雙載男女撞邊坡摔山溝雙亡

高雄市旗山區7日發生一起機車雙載男女疑疲勞駕駛等因素，撞邊坡並摔落約15公尺深山溝車禍，兩人送醫後都因傷重死亡，警方持續清查死者身分。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月8日

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄市旗山區發生的一起機車雙載男女疑疲勞駕駛等，撞邊坡並摔落約15公尺深山溝車禍，兩人送醫後都因傷重死亡，警方今天持續依機車車牌連繫車主和家屬清查死者身分。

高雄市警察局旗山分局與交通分隊初步調查，這起車禍發生於昨天下午近5時30分，警方獲報案發地點高雄市內門區台28線24.5公里處，有一輛機車卡在路牌牌桿與路邊邊坡護欄之間，車頭全毀，民眾停車查看發現邊坡下方躺著兩個人後趕緊報案。

警方趕抵現場，緊急將兩人吊掛救出送醫，並由院方抽血檢測有無飲酒，但受傷女子因傷勢過重急救後仍不治，男子搶救至晚間9時許也傷重死亡。

警方初步查出肇事機車由旗山往田寮方向行駛，疑因疲勞駕駛或下坡路段車速過快及視距不佳等因素，至肇事地點自撞路牌牌桿與路邊邊坡護欄之間，兩人才摔落約15公尺深山溝。

警方表示，已循線聯繫機車車主和家屬，調查兩人身分，事故原因仍待進一步釐清。（編輯：劉學源）1080908