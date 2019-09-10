遭指與高敏慧案有關 廖本煙提告加重誹謗

（中央社記者葉臻新北10日電）新北市議員高敏慧因涉詐領助理費被收押，新北市議員林金結對此受訪時指稱，高女曾說前議員廖本煙對她提出攻擊，全案疑與農會選舉有關。廖本煙今天提告林金結涉加重誹謗罪。

對此，林金結接受中央社記者訪問時表示，自己是遭受池魚之殃，「這是民進黨的家務事，選舉的手段又來了」。

民主進步黨籍新北市議員高敏慧涉詐領助理費，8日被新北地院裁定羈押禁見。高敏慧被羈押前，曾向在場媒體高喊「我是冤枉的，為了樹林農會的選舉，他們犧牲了我」，指稱自己因為要參選樹林農會理事長而遭到抹黑。

中國國民黨籍新北市議員林金結9日接受中天新聞台採訪時表示，「她（高敏慧）有跟我提到，她同黨的前議員廖本煙不斷對她提出攻擊，甚至黑函。明年要選農會的理事長，基本上現在應該已經要開始運作了，這個案子和農會理事長選舉，我們都在猜應該是有關連性才對。」

前新北市議員廖本煙上午到新北地檢署按鈴提告林金結涉加重誹謗罪嫌時表示，高敏慧案與他無關，因為他已退休，林金結誣指他涉及高敏慧案，是非常嚴厲的指控。

廖本煙指出，林金結受訪時指稱是聽高敏慧的說詞，「那就請高敏慧議員來講到底有沒有這樣子，在法院、地檢署，我們去證明她有沒有這樣說」，如果高敏慧有說是他影響此案，那高敏慧要負責任；如果沒有，那就是林金結憑空杜撰，應負起法律責任及政治責任。

媒體進一步提問，是否有意參與樹林區農會下任理事長選舉？對此，廖本煙說，距選舉還有1年多，「現在講這個，都太早了吧？因為農會的選舉並不是那麼單純的，所以時間還早，現在還不做考慮」。

林金結表示，他與高敏慧日前考察時，她曾親口告訴他，她要選樹林農會理事長，他在媒體上所發表內容，也只是轉述高敏慧對他說的話而已，他現在要選立委，農會的選舉與他無關，沒有利益關係。

記者詢問，是否會向廖本煙有進一步法律動作？林金結表示，他目前在忙著跑行程，對廖本煙的行徑表示尊重，日後會在視情況處理。（編輯：戴光育）1080910