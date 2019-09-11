嘉縣議員王焜玄賄選 一審判4年可上訴

（中央社記者葉子綱嘉義8日電）無黨籍嘉義縣議員王焜玄去年選舉透過樁腳賄選，嘉義地方法院今天一審判決，王焜玄處有期徒刑4年、褫奪公權6年，其他樁腳7人判2月至1年10月不等有期徒刑，其中3人緩刑，全案可上訴。

王焜玄去年參加地方公職人員選舉，遭控涉及多起樁腳現金賄選案，同年11月27日遭羈押禁見，嘉義地檢署以違反公務人員選舉罷免法起訴，今年7月10日法官裁定他以新台幣150萬元交保並限制出境出海。之後，王焜玄在7月12日補宣誓就職縣議員。

嘉義地方法院今天一審宣判，判決書指出，王焜玄違反選罷法的交付賄賂罪，處有期徒刑4年、褫奪公權6年，沒收賄賂的新台幣17萬8000元，另樁腳許鐸耀、江登旺等7人，也以違反選罷法的交付賄賂罪，分別處以1年10月至2月不等有期徒刑、褫奪公權1年等。

判決書指出，王焜玄與許鐸耀基於買票犯意，由王焜玄指示許鐸耀請託江登旺、或由王焜玄指示林再卿等人，統計嘉義縣竹崎鄉復金村、文峯村等有投票權人交付現金買票，被告王焜玄等8人，進行賄選破壞選舉公平及公正制度。

判決書表示，其中被告江登旺、蕭龍印及蕭連旺等3人，坦承因一時思慮欠周而觸法，已知警惕，法官考量後都諭知緩刑3年，應向公庫支付新台幣21萬元至8萬元不等金額。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭指出，王焜玄原本是嘉義縣第六選區縣議員候選人，在選舉期間為使自己順利當選，在去年10月間親自或指示多名樁腳以現金賄選，開票結果以第2高票當選。

王焜玄今年7月12日補宣誓就職縣議員時，曾重申爭取司法還清白。他的受委任辯護律師今天表示，尚未收到判決書，不清楚判決理由，將等收到判決書後，再研議是否上訴，堅決捍衛清白。

另外，嘉義地檢署及同選區落選頭、前縣議員張貴忠對王焜玄提起民事當選無效之訴，嘉義地院5月15日判決王焜玄當選無效，王焜玄提起上訴，目前二審中。（編輯：卞金峰）1080911