陳明文300萬元現金案 蔡碧仲：未就此案受訪

民進黨籍立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，媒體日前報導法務部政務次長蔡碧仲（圖）曾就此案表達看法，蔡碧仲11日與媒體茶敘時表示，未就此個案受訪。中央社記者蕭博文攝 108年9月11日

（中央社記者蕭博文台北11日電）立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，媒體日前報導法務部政務次長蔡碧仲曾就此表示「很多人也在規避通報呀！」蔡碧仲今天表示，未就此個案受訪，怎會有護航之說。

民進黨立委陳明文3日在高鐵失而復得300萬元現金，有媒體報導蔡碧仲4日曾表示陳妻分次提領，並未達特定金額，沒有通報問題，並指「很多人也在規避通報呀！」蔡碧仲今天在法務部與媒體的茶敘中作出澄清。

蔡碧仲說，他擔任律師20年、檢察官8年，現在擔任次長，身為一個法律人，就這3種角色功能拿捏非常清楚，也深知一言一行都代表法務部，但從來沒有就陳明文案此一具體事實接受媒體採訪，「怎會有我護航、教導老百姓規避洗錢防制呢？」

蔡碧仲指出，有時間、地點才稱得上是行為，他個人沒有行為顯現在國人面前，怎會有這麼多媒體報導，「這樣好嗎？這樣適當嗎？」

針對外界流傳「碧仲就輕」一詞，蔡碧仲說，他也很喜歡開玩笑，但攸關公務職責，就不能用名字來開玩笑，那是指涉、誹謗。

蔡碧仲還說，他擔任律師20年，不是只有幫陳明文辯護，也幫過張花冠、很多公務員與警察，但不能說以前認識這些人，當政次後就不認識，「我的年紀已經60歲、一甲子了，難道我以前認識的朋友都要切割嗎？」

媒體問到，前總統陳水扁在臉書表示，「如今對矯正署想抓阿扁回籠，難道也要逼扁嗆說，『來抓啊！不要逼我選總統』！？」蔡碧仲回應，每一個人都有權利選總統，還說今天中午就有朋友打電話跟他說考慮出來選總統。

至於陳水扁有無違反保外就醫規定，蔡碧仲說，由執行機關即台中監獄依職權認定。（編輯：張銘坤）1080911