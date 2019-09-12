幫派分子開改槍工廠 刑事局獲報逮人送辦

（中央社記者劉建邦台北12日電）謝姓幫派分子擁槍自重，並在新竹縣新埔地區設改槍工廠。刑事局獲報後，派員埋伏多日，今天前往逮人，雙方駁火，最後順利逮人，並搜出大批槍械。警訊後把謝男等人送辦。

刑事局下午召開破案記者會。偵一大隊副大隊長許益祥說，日前偵破幫派案，發現其中一名謝姓共犯還未到案，經查，謝男除有幫派背景外，還隨身攜帶槍械，且擁槍自重，並具改槍能力。

刑事局為掌控謝男行蹤，透過資料分析，得知謝男常出沒據點，並透過線索發現，謝男近期常在新竹縣附近現身，跟監掌握謝男等人藏匿在新埔鎮附近一處鐵皮屋。

警方研判謝男把鐵皮屋當改槍工廠，研判謝男恐持有強大火力，且行事作風剽悍，通報支援警力到場。今晨1時許，在場員警發現謝男等人進入鐵皮屋，立即準備攻堅。

警方說，謝男發現員警後，開槍反抗，雙方駁火槍戰，警方以火力壓制，其中桃園市警察局保安大隊一名陳姓小隊長脖子遭流彈碎片擊中，導致紅腫瘀青，幸無大礙。

專案小組最後通知謝男家屬到場溫情喊話，謝男才棄械投降。警方當場搜出制式手槍1把、改造長槍2把、改造手槍5把、改造工具，現場宛如小型軍火庫。

刑事局警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把謝男等3人移送新竹地檢署。（編輯：張銘坤）1080912