男子疑毒品糾紛遭砍多刀丟包醫院 警逮6人

（中央社記者劉建邦台北13日電）林姓男子日前遭人砍殺16刀，事後被丟包至台北市南港區一處醫院，警方經連日追查，逮捕王姓男子等5男1女，經調查疑為毒品糾紛，警訊後依強盜殺人等罪嫌把人送辦。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長邱桂美表示，10日上午6時許接獲報案，轄區忠孝醫院有一名男子身受多處刀傷就醫，經院方搶救後，仍宣告不治，隨即報請檢察官組專案小組查緝。

檢警查出，死者為林男，曾因毒品案入監服刑，事後以擺小吃攤為生，私下仍從事毒品交易；案發當天，林男疑因毒品糾紛遭人約出談判，事後被人持刀砍傷，並丟包至醫院。

專案小組案發後調醫院周邊監視器發現，當天上午6時許，有1對男女駕駛一輛黑色汽車載林男至醫院就醫，2人向醫護人員供稱是路過民眾，發現林男躺臥路旁，隨即協助就醫，但拒絕留下聯絡資料，隨即駕車離開現場。

檢警調閱其他監視器畫面得知，歹徒作案前戴上口罩、手套及更換作案車輛，研判為計畫性預謀犯案，透過以車追人，發現多人參與，涉案人居住地遍及雙北市。

專案小組掌握線索後，鎖定涉案對象，並在11日兵分多路逮捕王男等6人到案。王嫌等人到案後，否認涉案。警訊後依毒品危害防制條例及強盜殺人等罪嫌把人移送士林地檢署偵辦。（編輯：林沂鋒）1080913