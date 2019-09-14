桃園貓霖幫主江宗霖遭槍殺 警：金錢糾紛引殺機

涉嫌槍殺桃園市龍潭區角頭貓霖幫主江宗霖的另一名嫌犯13日落網，桃園警方14日指出，凶嫌與江宗霖因金錢糾紛而引發殺機，目前已遭羈押禁見。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）涉嫌槍殺桃園市龍潭區角頭貓霖幫主江宗霖的另一名嫌犯昨天落網，桃園警方今天在破案記者會表示，凶嫌與江宗霖因金錢糾紛而引發殺機，目前已遭羈押禁見，確切動機仍待釐清。

龍潭4日發生槍擊命案，兩名林姓嫌犯朝江宗霖連開數槍後逃逸，江宗霖送醫後傷重不治。

桃園市政府警察局刑事警察大隊表示，兩名凶嫌與江宗霖有金錢糾紛，4日下午持槍到江宗霖家中附近埋伏守候，趁江宗霖準備駕車外出時開槍伏擊，江宗霖當場死亡，作案後兩名凶嫌分頭逃離現場。

警方表示，其中一名林嫌犯案後準備搭紅眼班機潛逃出境，但在桃園國際機場遭警方逮捕落網。

警方說，另一名嫌犯四處逃逸，藏匿在屏東縣偏鄉，專案小組透過科技辦案工具鎖定下落，昨天在屏東一處偏僻民宿旁發現林嫌蹤跡，專案小組人員伺機而動，見時機成熟，不費一槍一彈逮獲，全案宣告偵破。

警方表示，其中一名林嫌為求心安，犯案後還特地到附近宮廟拜拜求平安，讓偵辦警方聽了直搖頭，兩名嫌犯目前被法院裁定羈押禁見。

桃園市長鄭文燦前往慰勞破案員警，並肯定這段時間的努力，才能在最短時間內破案。（編輯：李明宗）1080914