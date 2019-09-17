販毒網遍及中台灣 通緝男秋節攜1公斤K他命遭逮

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）台中市30歲林姓男子因多項強盜、毒品案遭通緝，過去販毒紀錄遍及中台灣，中秋節假期現身中部一間汽車旅館，疑似準備毒品交易，遭苗栗警方當場壓制，起出1公斤毒品K他命。

苗栗縣警察局刑警大隊8月下旬掌握線報，涉及多起強盜、毒品案遭台中地檢署發布通緝的林姓男子，有施用毒品惡習，長期在中部販毒；經成立專案小組，會同台中市豐原警分局會同偵辦，今天宣布查緝林男到案，並查扣K他命毒品1公斤、現金新台幣13萬餘元，全案依違反毒品危害防制條例及強盜、毒品通緝案移請台中地檢署偵辦。

警方指出，林男為規避查緝，行事出入低調，不僅晝伏夜出，且頻頻更換車輛，專案小組為求突破，長期在林嫌父母居住處周邊觀察蒐證，發現他於中秋節當天一早，前往台中市大雅區某汽車旅館，疑似準備從事毒品交易，埋伏員警趁林男甫下車時，一湧而上，當場逮捕壓制，從隨身背包內查獲1大包純質Ｋ他命，總重約1公斤及現金13萬餘元。

警方表示，根據過去偵辦經驗，毒品在連續假期間需求量增，價格也水漲船高，以1公斤純質K他命而言，平日要價100萬元，中秋節連續假期喊到150萬元，更可分裝成上千包混合毒品咖啡包，牟取近10倍不法暴利，林嫌堪稱中部地區毒品盤商，販毒網遍及台中、彰化、雲林等地，誤以為秋節假期員警防備鬆懈，欲鋌而走險，最終人贓俱獲。

苗栗縣長徐耀昌獲知刑警大隊員警犧牲秋節連假，跨轄查緝林姓強盜通緝犯到案，並攔截查獲1公斤毒品，避免流入市面、禍延子孫，今天親赴警察局頒發破案獎金，並嘉勉員警打擊犯罪、維護治安全年無休精神。（編輯：林沂鋒） 1080917