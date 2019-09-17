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20年前那夜很多人來不及道別 記者摸黑進災區記錄九二一現場
首頁 / 社會

婦人採筍遭虎頭蜂攻擊 蜂窩如飛碟警摘除

最新更新：2019/09/17 13:08

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮富里鄉一名婦人日前上山採竹筍，不慎驚動蜂巢遭虎頭蜂攻擊，路人發現報警，婦人遭螫了兩針皮膚紅腫過敏無大礙；警方事後摘除形狀如飛碟的大蜂窩，直呼婦人好幸運。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，日前接獲民眾通報，在經過山上的小路時，發現有一名婦人喊救命，上前查看發現婦人雙手抱頭、痛的坐在地上，民眾見狀趕緊打電話向派出所求援。

永豐派出所所長鍾日順及警員陳永光前往時，在半途中發現山中路面泥濘，巡邏車無法進入，於是趕緊打電話呼叫友人開四輪傳動貨車一同前往救人，同時通報富里消防分隊救護車等待接應。當時山區滂沱大雨，兩名員警搶救，將婦人送醫急救後已無大礙。

事後鍾日順及陳永光再度前去查看，發現虎頭蜂巢有一個大人的半身高，形狀宛如飛碟，兩人當場看傻眼。為避免無辜民眾再次受到虎頭蜂襲擊，兩人立即摘除了蜂窩，不過在帶回派出所時也嚇壞路過的民眾，引起一陣小騷動。

玉里分局長呂育騰表示，婦人在人煙罕至山區遭虎頭蜂攻擊，幸有民眾經過發現，並經警消人員即時救援，未錯過黃金救援時間，成功讓婦人保住一命，否則後果難以設想。

警方指出，黑腹虎頭蜂普遍分布於低、中海拔山區，習性凶猛，受到騷擾會攻擊任何移動的對象，是台灣最兇猛的虎頭蜂之一，因此在戶外活動時要格外小心留意。通常被蜂螫之後，會出現紅、腫、熱、痛、瘀血等，大約會持續1至3天，一般冰敷或藥物治療即可；但若出現過敏反應，甚至出現休克或呼吸困難等情況，盡量頭低腳高，立即就近送醫治療。（編輯：李亨山）1080917

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