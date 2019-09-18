保障執法員警安全 彰化警首次獲贈臂盾

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）保障第一線執法員警生命安全，彰化縣政府警察局獲贈371面臂盾，相較傳統圓盾更輕巧，且能與手臂合為一體，員警使用評價良好，這也是彰化縣警局第一次獲得並使用這項裝備。

鐵路警察李承翰因公殉職，也讓外界關注第一線員警的非致命性執法裝備，因此，台灣省城隍廟捐贈371面臂盾給彰化縣警察局，這也是彰警首次獲這項裝備。警方今天舉行捐贈典禮，台灣省城隍廟榮譽董事長詹鈴權、彰化縣長王惠美、縣警局長方仰寧等人出席。

王惠美說，雖然警察出勤都配槍，但社會對用槍時機仍有爭議，方仰寧也因李承翰事件想到員警如何保護自己生命安全，便向城隍廟董事長廖鴻昌提出需求，感謝廟方支持，提供371面臂盾保障第一線員警，今天由出身彰化縣竹塘鄉的詹鈴權代表城隍廟前來彰化捐贈。

詹鈴權表示，方仰寧曾任台北市政府警察局中正第一分局長，表現非常好，也很照顧地方百姓，如今升任彰化縣警局長，但台灣省城隍廟服務對象是全台軍、警、消防及慈善單位，捐贈物品從救護車到看護用品都有，日前得知彰警有需求，立即由董監事會議決議捐贈。

縣警局表示，局長方仰寧特別注重員警安全，不斷充實裝備，得知臂盾可保護員警安全便規畫添置，台灣省城隍廟得知捐贈，首批已配發，警局訓練科設計情境模擬教材訓練員警使用；臂盾相較圓盾輕巧，且能與手臂合為一體，易攜行使用，基層評價不錯。（編輯：黃世雅）1080918