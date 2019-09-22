2登山客攀東卯山遭虎頭蜂螫 消防員助送醫脫險

（中央社記者蘇木春台中22日電）2名登山客昨天在台中市和平區東卯山登山步道時，遭虎頭蜂群螫傷，其中1人一度失去意識，所幸2人送醫後無生命危險。消防人員提醒，登山若遭虎頭蜂螫傷不可大意，應盡速就醫。

台中市消防局今天指出，昨天中午12時38分接獲民眾報案，指和平區東卯山登山步道3.5公里處，有登山客遭虎頭蜂螫傷、陷入昏迷，無法移動，需要協助搬運下山。消防局獲報後，派遣和平、谷關、新社及石岡等分隊人員共12名前往救援。

消防人員表示，救難人員在當天下午3時9分找到這2名傷患，其中傷勢較重的吳姓男子，雙腿抽筋、發冷、意識清醒，經救援隊中高級救護技術員評估後，確認並無嚴重過敏反應，給予注射生理食鹽水及其它適當處置後，協助搬運下山；另一名女性傷患，由救助人員攙扶下山。

當天晚間7時15分，2名患者在救難隊員協助下抵達登山口，由救護人員處置後，送往東勢農民醫院救治，所幸兩人都無生命危險。

消防人員提醒，登山應盡量穿著淺色、長袖長褲衣物，避免增加皮膚遭攻擊的機會；若遇虎頭蜂群應放輕動作，勿大動作驅趕，並盡速離開可能遭攻擊範圍；若不幸遭虎頭蜂螫傷，應盡速下山就醫，避免發生意外。（編輯：戴光育）1080922