直播主亂鬥 鄭又仁交保後首報到遲13分鐘

（中央社記者程啟峰高雄24日電）直播主連千毅與鄭又仁大亂鬥引發撞車、砸店、開槍衝突，鄭員經檢方聲押被法官裁定交保，每週二、五須向警方報到。鄭員今天報到首日遲了13分鐘，他說，是因「公文」來得較慢。

高雄地院指出，有關鄭又仁報到一事，法官於昨天下午已當庭向鄭員諭知每周二、五上午10時須按時向新興警分局前金分駐所報到，且即日起生效，相關公文也於上午9時許傳真到新興警分局轉交前金分駐所，並無延誤送達。

鄭又仁上午戴口罩及鴨舌帽前往新興警分局前金分駐所報到，警方當場要求他脫下帽子、口罩查證身分，並留下聯絡電話後，完成簽到。

分駐所前聚集大批媒體，鄭又仁詢問警方「派出所有無後門」，警方說沒有。

鄭又仁完成報到後，又從分駐所大門轉到後巷搭車匆匆離去，沿途被大批媒體追逐採訪。

鄭又仁在離去前接受媒體聯訪時指出，對於連日造成社會紛擾向社會道歉，事情已告一段落，媒體報導很多都不是事實，請不要再報導，讓大家好好做生意。

至於遲到原因，鄭又仁說，因相關「公文」來得比較慢。

前金分駐所副所長鍾壽明向中央社記者指出，高雄地院規定鄭又仁須於今天上午10時報到，上午10時見鄭又仁還沒來，隨即通報高雄地院。警方在上午10時8分接獲鄭員來電告知會晚5分鐘，鄭員是在上午10時13分完成報到。

連千毅、鄭又仁因涉案於21日落網，22日被警方移送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後向法官聲押禁見兩人。連員昨天被依恐嚇、組織犯罪等罪嫌被檢方聲押禁見獲准；鄭員被法官裁定新台幣35萬元交保，每週二、五上午10時須至新興警分局前金分駐所報到。（編輯：戴光育）1080924