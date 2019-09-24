西門町槍殺2命 陳福祥更一審仍判死

犯下西門町峨眉停車場雙屍案的陳福祥（白衣者），一、二審均遭判死。案經最高法院發回，高院更一審認為，陳福祥罪無可逭、再社會化可能性甚低，24日仍判處陳福祥死刑，褫奪公權終身。中央社記者蕭博文攝 108年9月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）陳福祥犯下西門町峨眉停車場雙屍案，一、二審均遭判死。案經最高法院發回，高院更一審認為，陳福祥罪無可逭、再社會化可能性甚低，今天仍判處陳福祥死刑，褫奪公權終身。

陳福祥被控於民國104年1月13日，介紹賣家出售愷他命給蔡宗育、蔡鎧陽，但懷疑2人先前曾侵吞他交易毒品款項，又以為蔡宗育帶槍，且有觸摸腰際疑似掏槍舉動，在台北市峨眉停車場先後槍殺蔡宗育、蔡鎧陽。

一審台北地方法院、高院二審均判處陳福祥死刑，但最高法院認為，二審未釐清陳福祥是預謀殺人或臨時起意犯案，且精神鑑定報告並未排除陳接受矯治的可能性，二審未調查釐清即不予採納，將全案發回更審。

台灣高等法院更一審新聞資料指出，陳福祥只因懷疑蔡宗育帶槍即下手殺害，又為免事跡過早敗露，進而殺害蔡鎧陽，視人命如草芥，就殺害蔡宗育處無期徒刑，蔡鎧陽部分，陳福祥所為已屬最嚴重之罪、罪無可逭，有與社會永久隔離必要，應處死刑。

更一審進一步指出，台大醫院鑑定認為陳福祥再社會化可能性甚低，考量他殺害蔡鎧陽的最嚴重犯行之應報需要性，此部分殺人罪維持一審死刑判決尚屬適當且必要，駁回上訴，維持死刑判決，仍可上訴。（編輯：方沛清）1080924