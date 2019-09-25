男入山失聯15天搜救找嘸 公墓後工寮發現

花蓮萬榮鄉馬遠村68歲陳姓村民入山15天失去音訊，家屬報案請求協尋，警消動員150多人次在瑞穗、玉里一帶山區搜索，由於山區近期天氣不穩定，經常下雨，搜救人員連續8天搜索都無所獲。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年9月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮萬榮鄉馬遠村68歲陳姓村民入山15天失去音訊，家屬報案請求協尋，警消動員150多人次在瑞穗、玉里一帶山區搜索，昨天晚間民眾通報馬遠公墓後的工寮有人，終於找到陳男。

由於陳男雙腳腫脹，無法自行行走，且身體、精神狀況不佳，部分言詞與家屬描述不一，意識並不十分清楚，因此這15天在山中如何度過，警方將等他在醫院檢查身體康復後，深入了解。

陳姓村民9月10日開車出門後就毫無音訊，家屬15日向花蓮縣消防局報案，陳男兒子懷疑「爸爸可能到山上採藥了」。警消從15日至22日連續8天、動員150多人次在瑞穗、玉里及萬榮山區展開搜索。

期間接獲農民報案，發現在馬遠村山區一處農場的山路有一輛白色吉普車，經查是陳男所停放，因此搜救隊伍以車輛為中心擴大搜救範圍，包括登山步道、稜線、可能的陡峭處等。

由於山區近期天氣不穩定，經常下雨，搜救人員包括消防、義消、林務局、花蓮縣緊急救難協會、山難救助協會、台九線救難協會、山警、當事人親友等大批人員進行地毯式搜索，但都沒有找到人。

由於當地為原始林，僅有部分登山步道有綁布條標示，其餘多為獸徑，警消與陳男家屬討論後，獲家屬同意23日暫時停止搜索任務。

昨天晚間8時許，警方接獲富源派出所通報，有民眾開車越過馬遠公墓後的帆布工寮時發現有聲音，隨後下車查看，發現就是失蹤多日的陳男，陳男雙腳已無法自行行走，於是將他帶下山至派出所報案，並由救護車送醫院治療。（編輯：李亨山）1080925

花蓮萬榮鄉馬遠村68歲陳姓村民入山15天失去音訊，家屬報案請求協尋，警消動員150多人次在瑞穗、玉里一帶山區搜索，24日晚間民眾通報馬遠公墓後的工寮有人，終於找到失蹤多日的陳男。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年9月25日