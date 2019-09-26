網戀香港多金男 台南女子差點被騙走積蓄

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南李姓女子網戀自稱是香港多金男子，對方謊稱賣房獲利要送給李女，但因香港局勢緊張需要保證金，李女立刻趕往銀行匯款，驚動警方電洽香港金融管理局確認，李女才大夢初醒。

台南市警局第三分局警員今天指出，43歲李姓女子昨天上午前往銀行準備匯出美金2萬5746.5元（折合新台幣79萬8000元）到香港，行員警覺有異，不願讓李女匯款，李女連跑3家銀行，都無法匯款，最後驚動警方。

警方調查，李女網戀一名香港趙姓男子，趙男謊稱以兩人名義已共同在香港購屋，但因香港局勢動盪，又把房子賣掉，獲利新台幣9000萬元，趙男要把這筆錢送給李女，證明他對李女的愛意。

李女隨後接到自稱是香港金融管理局人員來電，對方宣稱香港局勢緊張，李女須匯款保證金港幣120萬元，才能取得新台幣9000萬元，否則這筆款項將以動盪因素被扣押，李女不疑有它，趕往銀行匯款。

警方獲報後趕到銀行苦勸李女，李女仍不相信被騙，警方只好當場撥打跨國際電話給香港金融管理局，香港金管局直接向李女說明無此事，金管局也無權扣押任何款項，李女方才大夢初醒，積蓄沒被騙走。（編輯：林沂鋒）1080926