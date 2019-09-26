涉詐助理費276萬 前花蓮縣議員張智冠夫妻遭收押

前國民黨籍花蓮縣議員張智冠於上屆議員期間涉嫌詐領助理費，花蓮地檢署26日向地方法院聲請將張智冠夫妻兩人羈押禁見獲准。圖為張智冠107年11月17日於花蓮縣議會質詢時畫面。中央社記者張祈攝 108年9月26日

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）國民黨籍前花蓮縣議員張智冠，上屆議員期間涉嫌詐領助理費新台幣276萬餘元，花蓮地檢署今天向花蓮地方法院聲請張智冠夫妻2人羈押禁見獲准。

花蓮地檢署今晚發布新聞稿指出，接獲匿名檢舉，指出張智冠民國103年起擔任花蓮縣議員，其王姓妻子向鄭姓等2人取得金融機構帳戶做人頭帳戶，張智冠涉嫌製作不實文書聘2人為助理，4年共詐領公費議員助理費用276萬餘元，涉犯偽造文書及違反貪污治罪條例等罪嫌。

花蓮地檢署昨日指揮法務部廉政署北部地區調查組持搜索票，搜索張智冠等人共3處所，約談涉嫌人、證人6人到案，訊後認為張智冠及王姓配偶犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，聲請羈押獲准；2名人頭助理分別諭知以5萬元交保候傳及請回。

張智冠出身花蓮富里鄉，5年前離開警界轉換跑道，103年當選花蓮縣議會第18屆議員，去年挑戰富里鄉長失利，落選後淡出政壇。（編輯：謝雅竹）1080926