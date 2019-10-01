八仙塵爆國賠案 罹難者家屬一審敗訴

（中央社記者蕭博文台北1日電）八仙樂園塵爆案罹難者家屬訴請交通部觀光局、新北市政府、消防署國賠。士院認為，觀光局、新北市府雖有怠於職務行為，但與塵爆案無相當因果關係，今天判家屬敗訴。可上訴。

瑞博國際整合行銷有限公司民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸。

案發後，二審台灣高等法院認定粉塵爆炸造成15人死亡、471人輕重傷，依業務過失致死罪判處活動主辦人呂忠吉5年有期徒刑，併科罰金新台幣9萬元；最高法院去年底駁回上訴，呂忠吉今年初入監。

楊姓罹難者家屬等16人主張，「快樂大堡礁」未取得使用執照、消防局未公告管制噴放可燃性微細粉末，以觀光局、新北市政府、消防署怠於執行職務，共求償新台幣1億2000萬元。

一審士林地方法院判決書指出，觀光局歷年檢查僅消極督促、提醒八仙樂園就未取得使用執照及核准使用設施，不得開放遊客使用，長期容任八仙樂園違法擴張經營面積，又讓「快樂大堡礁」等違法設施開放使用，而未對八仙樂園為定期停止其一部或全部營業處分，有過失。

判決也表示，「快樂大堡礁」坐落土地為農業區，新北市政府怠於處以八仙樂園罰鍰、勒令拆除，又未落實檢查，長年容任「快樂大堡礁」等違法設施存在，也有過失。但該塵爆案是全球首例戶外塵爆事故，消防署無預見的可能性，未怠於執行職務。

一審指出，「快樂大堡礁」通常使用狀態必須注水，且僅供游泳、戲水，附屬陸地空間有限，無法舉辦類似彩色派對等活動，沒有發生塵爆的可能，但呂忠吉承租當時乾燥的「快樂大堡礁」辦派對，環境、條件不同，又因人為疏失導致塵爆，顯然為偶發的獨立事件。

一審認為，交通部觀光局、新北市政府所屬公務員雖有怠於執行職務的行為，但與該案損害無相當因果關係；至於內政部消防署未有怠於執行職務的行為，原告請求無理由，判決駁回。全案可提上訴。（編輯：戴光育）1081001