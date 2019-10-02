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販毒牟利還種大麻 富家男恐面臨7年刑責

最新更新：2019/10/02 13:01
苗栗縣35歲胡姓男子繼承家中房產生活優渥，涉嫌販毒並在自家住處栽種大麻，苗栗地檢署依販毒、持毒等罪嫌起訴，並請法院從重量刑，恐面臨7年以上刑責。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年10月2日
苗栗縣35歲胡姓男子繼承家中房產生活優渥，涉嫌販毒並在自家住處栽種大麻，苗栗地檢署依販毒、持毒等罪嫌起訴，並請法院從重量刑，恐面臨7年以上刑責。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年10月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣35歲胡姓男子繼承家中房產生活優渥，因交友不慎染毒癮，涉嫌販毒並在自家住處栽種大麻，苗栗地檢署依販毒、持毒等罪嫌起訴，並請法院從重量刑，恐面臨7年以上刑責。

苗栗縣警察局今天發布新聞表示，胡男雙親已逝，繼承了土地與房產，家境頗佳，曾開設餐廳、麵館，卻誤交損友染上毒癮，生意陸續歇業或轉手，涉嫌與徐姓友人從事販毒不法勾當。

警方接獲情資反映，胡男涉嫌於今年初起販賣K他命、搖頭丸、毒品咖啡包等，經跟監蒐證發現，胡男負責找貨源，徐姓友人出面接頭交易，將毒品販賣到鄰近縣市，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，5月間持搜索票搜索。

警方在胡男住處查獲安非他命5.53公克、顆粒及粉狀K他命近670公克、K他命咖啡包324包、搖頭丸40多包及一粒眠1230顆，現場宛如小型毒品分裝工廠；此外，並在胡男住處查扣大麻活體5株、死株16棵、大麻種子494粒、大麻花12.85公克以及大麻培養皿、LED燈具、加濕氣等栽種器具。

警方指出，胡男辯稱種大麻是自己吸食，並否認販毒，然而警方在徐男住處，查獲總重近200餘公克的毒品咖啡包、K他命、梅餅、分裝袋、磅秤等，徐男供稱毒品來源來自胡男。

檢警調查，胡男涉嫌販毒，短短5個月不法獲利估計逾新台幣258萬元，甚至栽種大麻；苗栗地檢署檢察官日前依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌，將胡男、徐男起訴，並請法院對胡男從重量刑，胡男恐面臨7年以上刑責。（編輯：張銘坤）1081002

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