南方澳大橋坍塌12人受傷 4壽險業啟動關懷機制

（中央社記者劉姵呈台北2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天發生坍塌，至今已造成12人輕重傷，其中有3名傷患為本國籍；多家保險公司皆已派人到現場了解狀況、掌握傷亡名單，目前已知為全球人壽、富邦人壽、中國人壽及南山人壽的保戶。

全球人壽表示，根據壽險公會提供傷亡名單資訊，其中一位傷者為中油油罐車張姓司機，經查詢確定有投保全球人壽的個險與團險保戶（包括意外醫療及因公傷害保險），全球人壽也表示，目前已啟動重大災害關懷機制，並將派員關懷保戶。

富邦人壽也表示，事故發生後已迅速掌握傷亡名單，在12名傷者中，其中有2人為富邦人壽保戶，並已立即啟動關懷服務機制。

富邦人壽指出，其中一位傷者為中油油罐車張姓司機，有投保富邦壽住院醫療險，但目前傷勢較重，仍在加護病房；另一名受輕傷的海巡隊黎姓隊員，有投保富邦壽的意外醫療險及住院醫療險，目前公司均已經派員至醫療院所，慰問家屬及保戶，後續將安排業務員協助保戶或家屬，進行理賠申請。

另外，中國人壽表示，目前已知一名傷患為個險保戶，目前正住院治療中，已經啟動關懷慰問，且指派專人前往，並將提供後續快速理賠服務；南山人壽表示，目前也已經掌握到一名傷患有投保南山的團險。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨日發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海，消防署已成立南方澳跨港大橋斷橋中央災害應變中心，持續搜救中。（編輯：趙蔚蘭）1081002