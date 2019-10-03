南方澳斷橋開出航道 港內油污飄散緊急攔截

南方澳跨港大橋崩塌阻斷唯一出口，經海軍連夜開出航道後，船隻得以通行，但也讓油污飄散港區，現場緊急攔油。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇宜蘭3日電）南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，經海軍連夜進行沉橋切割作業，今天順利開出一條航道讓船隻通行，但也讓油污飄散港區，現場緊急攔油。

南方澳跨港大橋1日突然崩塌造成多人傷亡及失蹤，但因現場有油罐車墜落起火及3艘漁船被橋體壓毀，油料洩漏港區，現場救災同時也大面積舖設攔油索。

由於斷橋阻斷港口唯一出入口，造成約500艘原躲颱風的漁船無法出入，也連帶影響漁民生計。在中央指示下，海軍連夜切割排除水下沉橋護欄等障礙，順利開出一條15公尺寬及5公尺深的水道，並完成浮標設置航道下，今天上午9時許成功試航，多艘漁船也紛紛出港討海謀生。

為方便漁船進出，現場拉開攔油索後，以致油污飄散，為減少污染面積，救災單位已調派小船進行攔油作業。（編輯：李錫璋）1081003