南方澳斷橋 蘇貞昌：建立罹難者單一窗口

（中央社記者顧荃台北3日電）宜蘭南方澳跨港大橋1日坍塌，造成6名外籍漁工罹難。行政院長蘇貞昌今天表示，他深感遺憾、痛苦及慚愧，將建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台等事宜進行協助。

蘇貞昌上午在行政院會時表示，本次的意外受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，他深感遺憾、痛苦及慚愧，代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。

在傷亡者慰、救助部分，蘇貞昌指示，針對罹難的外藉漁工建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處；傷者部分，請有關單位給予最好的醫療救治與生活援助，相關救助補償事宜也請交通部從優辦理。

蘇貞昌並指示，儘速進行橋梁重建及總體檢，要求交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規劃、設計及發包作業，相關工程採購程序，由工程會提供必要協助，務必用最短的時間完成重建。

蘇貞昌說，請交通部針對轄管橋梁的檢測範圍、頻率等制度進行通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，應立刻進行補強作業。

至於非屬交通部轄管的橋梁，蘇貞昌指示工程會儘速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，港務公司管理的橋梁將在今年底前完成所有檢測，其他2萬多座分屬不同機關管轄的橋梁也要進行通盤檢討。

事故調查方面，蘇貞昌說，為提升整體運輸系統安全，運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

蘇貞昌表示，在恢復港區作業方面，因橋體斷落阻斷漁船進出，請國防部、交通部等有關單位在今天內清出臨時航道、設置水道警示標誌，在完成適航測試後即開放通行，讓漁船能夠儘速恢復漁作。交通部已提供蘇澳港10到13號碼頭，作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭。

他說，漁民收益與港區店家權益如有因此受到損害，政府也都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低，後續由政委吳澤成協調，由交通部儘速提出。

針對交通部長林佳龍已經同意台灣港務公司董事長吳宗榮的口頭請辭，媒體詢問同意吳宗榮請辭是否為政府止血。Kolas回應，無所謂止血或不止血的考量，不管這座橋過去20多年歷經多少政黨或首長執政，現在的政府會負起責任，不會推諉，包括會針對人為疏失究責。（編輯：楊玫寧）1081003