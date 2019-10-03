追查南方澳斷橋 黃國昌質疑得標審查都是自己人

針對南方澳斷橋疑點，時代力量立委黃國昌在臉書質疑，負責橋梁檢測標案的「健行科大陳明正團隊」，根本是得標、監審、審查都是自己人，直言這不僅是人禍，而是罔顧工安的犯罪行為。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北3日電）針對南方澳斷橋疑點，時代力量立委黃國昌在臉書質疑，負責橋梁檢測標案的「健行科大陳明正團隊」，根本是得標、監審、審查都是自己人，直言這不僅是人禍，而是罔顧工安的犯罪行為。

黃國昌昨天上午先是要港務公司盡快釋疑鋼索鏽蝕原因，晚間他又在臉書公布民國107年度的橋梁檢測合約書，是由萬喬豐工程技術顧問有限公司與健行科大非破壞檢測研究中心簽約。

黃國昌質疑，宜蘭縣政府每兩年都會有橋梁檢測標案，但過去3次都是由陳明正代表的團隊，以「限制性招標」取得標案；其中前兩次都是以健行科技大學的名義。

黃國昌指出，南方澳大橋在民國105年檢測案後，2年後突然改用「萬喬豐工程技術顧問有限公司」的名義取得標案，而萬喬豐公司就是由陳明正擔任負責人。

黃國昌說，萬喬豐公司取得標案後，陳明正竟然又回頭與健行科大非破壞檢測研究中心簽約，雙方代表人都是陳明正，根本是「自己簽給自己」，甚至用印時用聯絡人遮掩雙方代表行為。

此外「監審服務」標案是由「綠產業發展教育基金會」得標，而其董事長是健行科大的非破壞檢測研究中心技術顧問陳浩賢，甚至檢測成果審查，也是健行科大的技術顧問延允中。

黃國昌向宜蘭縣政府提出4項疑問，包含民國105年的檢測標案品質如此低劣，最後如何驗收通過？為何107年繼續讓陳明正團隊取得限制性招標？

其次，這些檢測標案中實際進行檢測的是何人？是否由具專業橋檢資格者進行？

最後，由陳明正聘請的顧問陳浩賢、延允中，來監審、審查陳明正的橋梁檢測，會不會太離譜？

黃國昌表示，這不是個案，而是系統性的大賺黑心錢，攸關人命的「橋梁檢測」，竟然變成不肖團隊的斂財工具，而檢測的草率隨便，更是讓人瞠目結舌。

他說，這不僅是人禍，更是罔顧工安、無良撈錢的犯罪行為，他會一路追查，持續揭露下去，徹底掃除蠹蟲。（編輯：蘇志宗）1081003