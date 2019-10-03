南方澳大橋檢測 健行科大：教授退休另由民間公司投標

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）有關健行科技大學受託檢測包括南方澳跨港大橋在內的宜蘭縣橋梁，校方今天聲明，計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，但參與的教授於106年退休，事後另由其他民間公司投標。

立委黃國昌昨晚在臉書公布民國107年度的橋梁檢測合約書，是由萬喬豐工程顧問公司與健行科大非破壞檢測研究中心簽約。黃國昌質疑，宜縣府每2年橋梁檢測標案，過去3次都由陳明正代表的團隊，以「限制性招標」得標；其中前2次都是以健行科技大學的名義。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍備質詢並針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。台灣港務公司董事長吳宗榮在會中指出，南方澳大橋落成以來，僅在民國105年由健行科大檢修過。

健行科大學中午發表聲明指出，對於健行受託檢測宜蘭縣境內橋梁一事，全計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，民國107年標案改由萬喬豐工程技術顧問公司投標，因參與的教授陳明正於106年2月退休，因此民國107年度起的標案，由另外的民間公司參與投標。

校方指出，媒體提及健行非破壞檢測中心「技術顧問陳浩賢先生」、「技術顧問延允中」，分別擔任標案的監審服務人員與檢測成果審查人員，經學校查證，中心並未曾聘任陳浩賢及延允中擔任技術顧問，聘書也非由中心頒發。

校方表示，有關「陳明正以萬喬豐公司取得標案後，又與本校非破壞檢測中心簽訂合約，且雙方代表人皆為陳明正」的報導內容，經查並無簽訂合約。（編輯：陳清芳）1081003