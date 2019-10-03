南方澳跨港大橋塌 港務公司：列管橋梁還有8座未檢驗

（中央社記者余曉涵台北3日電）台灣港務公司董事長吳宗榮今天在立法院坦承，宜蘭南方澳大橋落成以來，僅在105年由健行科大檢修過，而港務公司列管的橋梁中，還有8座沒有檢驗過，將在3個月內完成檢驗。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍列席備詢，並針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。

港務公司董事長吳宗榮業務報告時表示，宜蘭南方澳大橋在蓋好後，就交給當時的基隆港務局蘇澳營運所，當時還沒有港務公司，因此是由港務局直接接管，而港務公司101年成立至今，總共花費新台幣1795萬元維修，項目包含路燈，目視檢測及結構的改善。

吳宗榮指出，宜蘭南方澳大橋蓋好21年以來，包含以前只有105年宜蘭縣政府有做過檢驗，就是目前外界曝光的健行科技大學那份報告，當時蘇澳鎮也把南方澳大橋列為他們的重要橋梁。

吳宗榮也坦承，港務公司列管的17座橋梁中，除了已經崩塌的宜蘭南方澳大橋，剩下的16座大橋中有3座是107年興建完工，5座有檢驗，剩下的8座從來沒有檢驗過，將遵循交通部長林佳龍指示，在3個月內全面檢驗，預計年底前完成。

另外，根據交通部的業務報告，在補償傷亡人員部分，港務公司在2日訪視傷者並給予慰問補償，輕傷者1萬元、重傷者3萬6000元，罹難漁工賠償則預計500萬元；勞動部發放輕傷者3000元、重傷者5000元、不幸罹難者10萬元；農委會針對罹難者發給5萬元、傷者1萬元。（編輯：李錫璋）1081003