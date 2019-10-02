更多編輯台推薦新聞：
星宇航空全機免費WiFi 名家設計制服亮相
生活

星宇航空全機免費WiFi 名家設計制服亮相

NASA釋出火星地震音檔 科學家盼瞭解內部結構
科技

NASA釋出火星地震音檔 科學家盼瞭解內部結構

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤
國際

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌2/30

未主動檢測南方澳大橋 交通部究責航港局港務公司

最新更新：2019/10/02 21:48
宜蘭南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，國防部出動300多名支援兵力、水下作業裝備、港巡艇、5部M3浮門橋及UH-60M直升機等，全力投入救援行動，2日中午也調派怪手協助拖出沉船。中央社記者王鴻國宜蘭攝　108年10月2日
宜蘭南方澳跨港大橋1日斷裂坍塌，國防部出動300多名支援兵力、水下作業裝備、港巡艇、5部M3浮門橋及UH-60M直升機等，全力投入救援行動，2日中午也調派怪手協助拖出沉船。中央社記者王鴻國宜蘭攝　108年10月2日

（中央社記者汪淑芬台北2日電）宜蘭南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，造成嚴重傷亡。交通部今晚發布新聞稿，指航港局和台灣港務公司未曾主動對南方澳大橋檢測，將追查歷年來涉有疏失人員，究責不寬貸。

交通部在南方澳大橋發生斷橋事故後，立即組專案小組，今晚公布專案小組掌握的狀況，發現航港局和港務公司過去未曾對南方澳大橋主動進行檢測，認定有缺失。

交通部長林佳龍說，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，符合規定只是最低要求，檢修不確實，造成橋梁不安全就要負責。

林佳龍表示，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待專家、檢方及國家運輸安全調查委員會調查釐清，但既已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，交通部長林佳龍（前）2日晚間表示，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待調查釐清，但既已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。中央社記者王朝鈺攝　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，交通部長林佳龍（前）2日晚間表示，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待調查釐清，但既已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。中央社記者王朝鈺攝　108年10月2日

交通部說，現階段搜救及善後告一段落後，即追查歷年來在南方澳大橋檢測上涉有疏失的人員，究責絕不寬貸。

南方澳大橋事件引發國人關注公共交通建設的安全，林佳龍說，這是攸關人民生命財產安全切身相關的大事，他指示航港局及港務公司若檢視及維修橋梁能力及能量不足，可請公正第三方（如技師公會）協助，年底前完成港區其他16座橋梁安全檢測。

根據交通部提供的資料，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，由省府建設基金專案補助，宜蘭縣政府農業局代辦施工，民國85興建，工程經費新台幣2.7億元，於87年7月完工，當年87年11月驗收完成，隨即交由蘇澳港務分局維管。101年港務公司成立後，南方澳大橋產權移交航港局，但仍由港務公司辦理維管。（編輯：方沛清）1081002

延伸閱讀
交通部：南方澳斷橋原因將究責 新橋3年內完工南方澳跨港橋坍塌尚有漁民失聯 漁船主情緒崩潰南方澳大橋坍塌 林佳龍：罹難外籍漁工賠500萬南方澳大橋檢測報告公布 伸縮縫變形損壞沉陷
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報