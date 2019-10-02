交通部：南方澳斷橋原因將究責 新橋3年內完工

（中央社記者王鴻國、沈如峰宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳大橋坍塌的原因眾說紛紜，交通部長林佳龍今天表示，若有任何疏失一定會查明及究責；次長黃玉霖表示，在經現場證據保全進行橋梁拆除後，新橋3年完工。

林佳龍今天接受媒體聯訪時針對南方澳斷橋是否有鋼索鏽蝕等檢修問題時表示，外界關心2016年宜蘭縣政府委託健行科技大學所作的檢測報告。已在他的要求下對外公佈，希望大家能夠參考。

他表示，檢修包括檢測跟修復。那檢測的單位有沒有落實指出問題，那修復的單位有沒有依照規定辦理。現在已經在調查當中。「那如果有涉及到任何的疏失，我們在查明之後一定會究責。」

交通部次長黃玉霖表示，調查工作持續進行，也針對破損結構的拆除進行了比較完整的討論。希望調查小組趕快進行現場證據保全，經過檢察官的認同後進行水面上及水下的橋梁結構拆除工作，讓漁民可以早日恢復正常作業模式。

他表示，今天也針對後續橋梁的新建工程進行討論，希望公路總局協助工程規劃、發包施工。新橋的建造在3年內可以完工啟用。（編輯：陳清芳）1081002