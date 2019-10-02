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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌6/22

南方澳大橋坍塌 林佳龍：罹難外籍漁工賠500萬

最新更新：2019/10/02 12:44
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，造成多名外籍漁工失蹤及死亡，交通部長林佳龍（中）2日表示，罹難外籍漁工的賠償或撫卹等所有的權利，會從優、從寬認定。中央社記者王鴻國攝 108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，造成多名外籍漁工失蹤及死亡，交通部長林佳龍（中）2日表示，罹難外籍漁工的賠償或撫卹等所有的權利，會從優、從寬認定。中央社記者王鴻國攝 108年10月2日

（中央社記者王鴻國、沈如峰宜蘭2日電）南方澳大橋坍塌，造成多名外籍漁工失蹤及死亡，交通部長林佳龍表示，對於罹難外籍漁工的賠償會從優、從寬認定。港務公司發給罹難漁工每人新台幣500萬元賠償。

南方澳跨港大橋坍塌造成6名印尼籍及菲律賓籍的漁工失蹤，從昨晚到今天上午共發現4名外籍漁工的遺體，仍有2名外籍漁工仍未發現。

林佳龍表示，今天早上主持第3次跨部會單位的工作彙報，針對持續搜救及航道的開通，跟後續調查等事項進行討論，特別是針對罹難的外籍漁工應該有的一些賠償，撫卹等所有的權利，會來從優、從寬認定。

他表示，如果有任何涉及到符合國家賠償的標準，一定會配合來辦理。為了讓這些外籍的漁工權益獲保障。除了社會的關心及捐助外，他也也特別指示港務公司要積極的、快速的、從優的辦理。

他表示，港務公司將發給罹難漁工每人500萬元賠償金，若涉及各項保險、捐款、撫卹、理賠，也會協助辦理；受傷漁工部分，先發放慰問金，後續協助醫治復健。（ 編輯：陳清芳）1081002

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