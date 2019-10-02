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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌5/22

南方澳大橋檢測報告公布 伸縮縫變形損壞沉陷

最新更新：2019/10/02 12:47
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海。中央社記者張皓安攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海。中央社記者張皓安攝　108年10月1日

（中央社記者汪淑芬台北2日電）南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌。交通部今天提供宜蘭縣政府委託做的檢測報告，報告指出，伸縮縫變形損壞沉陷。台灣港務公司回應，伸縮縫清理已改善，但未回應變形與沉陷問題。

這份檢測報告是由宜蘭政府委託健行科技大學所做，民國105年9月完成，但宜蘭縣政府今天澄清，當年度檢測對象是針對所有縣府及公所管理的橋梁，航港局並未委託縣府特別針對南方澳大橋辦理檢測，縣府基於善意將南方澳大橋納入橋梁檢測契約中，但與橋梁管理機關的檢測，不能混為一談。

不過台灣港務公司總經理王派峰表示，該檢測的經費是由港務公司所負擔。

根據交通部提供的這份檢測報告，在針對南方澳跨港大橋的檢測意見中，提到伸縮縫屬於老式壓縮式填縫，明顯變形損壞沉陷，行車經過感覺明顯高低落差不適，建議更新為耐用度較佳的伸縮縫。

另檢測報告也提到，南方澳跨港大橋有鋼筋裸外露鏽蝕，護欄、路燈鏽蝕，建議修復，至於外界有專家質疑南方澳跨港大橋鋼索鏽蝕問題，檢測報告並未提及。

台灣港務公司昨天及今天都回應，已針對檢測報告的建議完成改善。

不過，根據台灣港務公司昨天的新聞稿，檢測報告內容發現的缺失，包含混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，港務公司已確實在106年、107年，投入約新台幣1000萬元辦理修繕，並已於107年10月全部改善完成，但未說明伸縮縫變形損壞與沉陷是否也改善。

南方澳跨港大橋是由宜蘭縣政代辦興建，87年完工後移交當時的港務局，現在由台灣港務公司管理。

宜蘭縣政府也聲明，依據交通部頒訂「公路橋梁檢測及補強規範」規定，針對橋梁使用，應以2年定期檢測1次為原則，另於天災（如颱風、豪雨、地震等）或人為破壞因素（如火災或車輛撞損等）引起之災害後，實施特別檢測，南方澳跨港大橋應每2年由管理機關檢測1次。

台灣港務公司稍早也說明，依據規定，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年，港務公司都依照規定辦理。（編輯：屈享平）1081002

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