南方澳跨港大橋坍塌6重傷 初判仍有5人待救

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午斷裂崩塌，橋身壓毀漁船、多人落海，各單位投入搶救，現場滿目瘡痍。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

（中央社記者劉建邦、郭宣彣、沈如峰1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋今天發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海。消防署表示，上午10時30分成立南方澳跨港大橋斷橋中央災害應變中心。

宜蘭縣南方澳跨港大橋上午9時許發生坍塌意外，造成一輛油罐車遭橋墩壓毀後起火，油罐車的火勢已撲滅，另有多艘漁船受損及民眾落海。

宜蘭縣政府消防局指出，目前救災人員及團體出動214人、救災車輛32輛、救護車14輛、船艇11艘，持續派遣救援，仍在搶救中。羅東博愛醫院表示，目前一名60歲台灣籍男子，胸椎骨折，另有3名菲律賓籍男子到院均輕傷。

消防署後統計至中午止，這起事故造成10人受傷，其中6人重傷送博愛醫院、4人輕傷送蘇榮醫院。空勤總隊也派遣直升機NA-101，抵達現場空勘。國軍蘇澳水下作業大隊派遣7人下水搜救，基隆水下作業大隊2車6人也已出發前往蘇澳。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，有漁工受困、多人落海，內政部動用各方消防人力，持續搜救中。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

海巡署接獲通報後，派遣10055、2033及5052等3艘艇及66人投入救援行列，陸續救出多名受傷民眾，張姓油罐車駕駛已被救起，並協助送醫。

消防署指出，國防部黑鷹直升機在上午11時許從松山基地起飛，前往現場接替空勤NA-101在空中場勘作業。

消防署表示，10名傷者內有1人為台灣籍、9人為外國籍，外國籍傷者部分幾乎都是漁工，目前相關單位仍持續在現場搜救搶救中，初步研判仍有5人待救。（編輯：黃世雅）1081001

南方澳跨海大橋倒塌 徐國勇：救人第一

（中央社記者葉臻新北1日電）宜蘭縣南方澳跨海大橋倒塌，多人受傷，內政部長徐國勇今天抵達現場後表示，現階段搶救人最重要，總統蔡英文已指示救人第一，國軍也已全力支援。

徐國勇接受媒體訪問表示，現在搶救人最重要，「一個原則，總統指示，救人第一」，蔡總統已指示國軍全力支援。

他說，中央、地方政府一起合作，要調動的部分由中央處理。（編輯：李明宗）1081001