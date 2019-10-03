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南方澳跨港大橋塌 港務公司：列管橋梁還有8座未檢驗
首頁 / 社會
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌6/23

港區17座大橋 交部：若缺檢修不排除暫時封橋

最新更新：2019/10/03 09:10
南方澳斷橋水中拆解作業3日漏夜進行，盼儘速打通臨時航道。由於斷橋鋼纜影響航道，在不影響檢方保全證據下，航道路線的部分鋼纜，將先予以整理以利通行。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳斷橋水中拆解作業3日漏夜進行，盼儘速打通臨時航道。由於斷橋鋼纜影響航道，在不影響檢方保全證據下，航道路線的部分鋼纜，將先予以整理以利通行。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日

（中央社記者余曉涵台北3日電）南方澳跨港大橋坍塌，交通部今天表示，部長林佳龍昨夜指示航港相關單位，最快速度交出港區共17座橋的檢測和修護紀錄，若缺乏檢修，應評估臨時措施、必要時不排除暫時封橋。

交通部說，有關宜蘭南方澳漁港臨時航道，國防部徹夜協助水下焊切，盼清出寬15公尺、水深5公尺的臨時航道（近西側碼頭），以今天上午9時執行臨時航道試航作業為目標。蘇澳港開放10-13號碼頭，供漁民裝卸貨使用。

救援部分，交通部表示，水中救援人員分4組輪班在水下持續搜救最後一名失蹤漁工；另請海軍派員協助探勘水下魚網情況，以利救援及臨時航道開闢。

交通部說，港務公司將定期執行航道巡查，另關於漁民無法出海或損失的補償，責成港務公司與農委會協調。

另外，港務公司今天一早也發出新聞稿表示，港務公司董事長吳宗榮接獲通報第一時間立即從高雄趕赴蘇澳事故現場坐鎮指揮，並陪同交通部部長、次長解釋案情及災後應變處理，並未神隱。（編輯：李錫璋）1081003

南方澳斷橋事故，軍方水中橋身切割作業3日凌晨分組漏夜進行，盼望早日開通臨時航道。電焊工在橋梁頂端焊接固定套環以利鋼纜支撐橋身，維護切割作業安全。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
南方澳斷橋事故，軍方水中橋身切割作業3日凌晨分組漏夜進行，盼望早日開通臨時航道。電焊工在橋梁頂端焊接固定套環以利鋼纜支撐橋身，維護切割作業安全。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
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