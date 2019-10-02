南方澳斷橋阻出入 軍方水下切割橋體闢臨時航道

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌意外，阻斷當地漁港唯一出入口，為了讓港內漁船能儘速恢復進出作業，軍方人員2日戴起頭盔式水下呼吸器，潛入水中進行沉橋護欄切割。中央社記者王鴻國攝 108年10月2日

（中央社記者王鴻國、沈如峰、游凱翔宜蘭縣2日電）南方澳大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，為了讓港內漁船能進出，工兵出動M3浮門橋、海軍水下作業大隊以頭盔式水下呼吸器進行水下切割沉橋護欄，先闢建安全水道。

南方澳大橋崩塌造成港口出入口阻斷，在中央指示全力搶通水道下，海軍水下作業大隊檢整裝備頭盔式水下呼吸器，供人員長時間進行水下橋面護欄切割作業，配合陸軍M3浮門橋，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。

浮門橋車下午約4時載送水下作業大隊人員及器材，至橋體坍塌處實施切割作業，以利執行橋體破壞，儘早完成臨時航道開闢，讓受困港內漁船得以出港作業。

依規劃採三班制，執行24小時搶通安全航道任務，國防部長嚴德發也親自前往，並搭乘浮門橋車給官兵加油打氣。現場人員表示，水道切割出後可讓大型的漁船轉移到第10號到13號碼頭。也可讓小型漁船可以安全進出。

由於跨港大橋坍塌橋體阻擋航道，國軍昨天事發後動員大批搜救單位進駐指揮所，同時六軍團五三工兵群載運M3浮門橋車至現場。M3浮門橋車這種水陸兩用車輛，當橋梁斷裂時，可在水中以多輛串連成為水中浮橋，以利人員裝備物資運送。（編輯：孫承武）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日驚傳崩塌，造成多人死亡、受傷，更阻斷漁港唯一出入口。為了讓港內漁船能儘速恢復進出，軍方2日下午派員以頭盔式水下呼吸器進行沉橋護欄切割，加速臨時水道闢建作業。中央社記者王鴻國攝 108年10月2日